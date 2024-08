Der VfL Bochum schickt in der kommenden Saison der Oberliga Westfalen erneut eine zweite Mannschaft an den Start. Zuletzt hatte der VfL vor neun Jahren eine Reserve. Weisse noch?

Der VfL Bochum tritt erstmals seit neun Jahren wieder mit einer zweiten Mannschaft an. Die letzte Saison bestritt die Mannschaft noch unter Trainer Dimitrios Grammozis in der Regionalliga West 2014/15. Weisse noch?

Robin Benz (heute Rot-Weiß Oberhausen), Frederik Lach (Schwarz-Weiß Essen), Kevin Pytlik (Viktoria Köln) oder Fabian Holthaus (Rot Weiss Ahlen) – dies waren nur einige der Namen, die im Fußball-Revier auch in den Jahren nach dem Ende der U23 des VfL Bochum aktiv waren.

Acht Siege, sechs Unentschieden, ganze 20 Niederlagen. Kein Wunder, dass die zweite Mannschaft des VfL Bochum am Ende der Regionalliga-Saison 2014/15 auf dem drittletzten und damit einem Abstiegsplatz stand. Da der VfL aber bereits im März angekündigt hatte, die Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückzuziehen, sollte es keinen Abstieg zur Folge haben.

Nach 18 Jahren war also Schluss, Christian Hochstätter und Wilken Engelbracht meldeten die Mannschaft aus Kostengründen und aufgrund mangelnder sportlicher Perspektive ab. „Die Mannschaft ist zehn Punkte vom rettenden Ufer entfernt. Aus der U23 sind in den vergangenen Jahren zu wenig Talente zu den Profis gelangt. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, die U23 nicht mehr zu melden.“ So wurde Hochstätter damals zitiert.

Bis zum Saisonende sollte der Abstand zum (für den VfL nicht mehr relevanten) rettenden Ufer weiterhin neun Punkte betragen, aus den letzten fünf Spielen holte die Grammozis-Elf nur einen einzigen Punkt. Der letzte Sieg einer zweiten Mannschaft des VfL Bochum datiert auf den 29. Spieltag der damaligen Saison.

Beim 4:0 über den FC Kray – der die Klasse sensationell halten sollte – trafen am Samstag, dem 18. April 2015, David Niepsuj, Michael Maria, Julian Bluni und Sinan Kurt. Gute neun Jahre später also geht eine Bochum-Zweitvertretung wieder auf Tore- und Punktejagd.

Ist Heiko Butscher erfolgreicher als Dimitrios Grammozis?

Die Wiedereingliederung in den Ligabetrieb gestaltete sich umstritten. Zweite Mannschaften werden in Westfalen gemeinhin eine Liga unter der Liga eingeteilt, für die sie sich zuletzt qualifiziert hatten. Da der VfL sportlich aber zuletzt in die Oberliga abgestiegen ist, wäre ein Start in der sechstklassigen Westfalenliga nicht unlogisch gewesen. Stattdessen aber tritt die Reserve – teils zum Unmut der Oberliga-Kontrahenten – in der Oberliga Westfalen an.

Heiko Butscher, der Trainer der Bochumer U23, möchte mit einer Mannschaft, die zu großen Teilen bereits eine VfL-Vergangenheit aufweisen kann, also sportlich erfolgreicher abschneiden als es vor neun Jahren Dimitrios Grammozis tat. Weisse noch?