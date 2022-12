WM: Argentinien-Torhüter Martinez irritiert mit obszöner Jubel-Geste

Der argentinische Nationaltorhüter Emiliano Martinez wurde zum besten Keeper der WM gewählt. Bei der Ehrung irritierte er mit einer obszönen Geste.

Die Ehrung zum besten Torhüter der WM in Katar hatte sich der Argentinier Emiliano Martinez redlich verdient. Der 30-Jährige überzeugte im Turnierverlauf mit starken Paraden und avancierte zweimal zum Helden im Elfmeterschießen: im Viertelfinale gegen die Niederlande und im Endspiel gegen Frankreich, das Argentinien mit 7:5 gewann.

Für Irritationen sorgte Martinez allerdings, als er im Rahmen der Siegerehrung mit dem goldenen Handschuh gekürt wurde. Der Schlussmann von Aston Villa hielt sich die Trophäe provokant vor seinen Schritt und schnitt eine Grimasse. Damit zog er verdutzte Blicke einiger Anwesenden auf sich. In den Sozialen Medien wurden Fotos des obszönen Jubels bereits tausendfach geteilt.

In dem vorausgegangenen Finale hatte Martinez noch sportlich für Aufmerksamkeit gesorgt. In dem am Ende wilden Duell hielt er mehrfach stark, vor allem gegen Frankreichs Kolo Muani kurz vor dem Abpfiff der Verlängerung.

Im anschließenden Elfmeterschießen parierte der 1,95-Meter-Mann den Strafstoß von Bayern-Profi Kingsley Coman. Und auch am zweiten französischen Fehlschuss von Aurélien Tchouameni könnte er beteilligt gewesen sein. Der Youngster verfehlte das Tor zwar, wurde aber vorher von Martinez gestört. Der Torhüter hatte den Ball weggeworfen. Trotz dieser unsportlichen Aktion durfte er sich über den goldenen Handschuh freuen.

Die Auszeichnung als bester Spieler ging derweil an Superstar Lionel Messi. Der 35-Jährige ist der erste Spieler, dem dies zum zweiten Mal gelang. Schon 2014 erhielt Messi den goldenen Ball. Frankreichs Kylian Mbappe und Kroatiens Luka Modric folgten auf den Plätzen zwei und drei. Mbappe war es auch, der als bester Torschütze der WM geehrt wurde. Dem Stürmer gelangen insgesamt acht Treffer - im Finale erzielte er alle drei Tore Frankreichs. Bester Youngster wurde der 21 Jahre alte Argentinier Enzo Fernandez.