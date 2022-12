Wettschießen um Torjägerkanone: Mbappe jagt den Klose-Rekord

Das Rennen um die Torjägerkanone bei der WM 2022 in Katar wurde im Finale entschieden. Kylian Mbappé siegte hauchdünn vor Lionel Messi.

Die Entscheidung um die Torjägerkanone bei der WM 2022 in Katar fiel im Endspiel zwischen Argentinien und Frankreich. Gleich vier Stars konnten sich noch berechtigte Hoffnungen auf den Titel des Torschützenkönigs machen. Im Halbfinale gegen Kroatien setzte Lionel Messi seine Rekordjagd fort,war vor Gabriel Batistuta mit elf Treffern erfolgreichster Torjäger Argentiniens bei WM-Turnieren. Zudem zog der PSG-Star heute endgültig an den 25 WM-Spielen von Lothar Matthäus vorbei und ist nun alleiniger Rekordhalter. Der 35-Jährige kam am Sonntag im Finale gegen Frankreich zum 26. Mal bei einer Fußball-Weltmeisterschaft zum Einsatz und damit so oft wie nie jemand zuvor.

Und im direkten Duell um den Torschützenkönig bei dieser Weltmeisterschaft kam es zum direkten Wettschießen zwischen Messi und Frankreichs Kylian Mbappé. Beide standen vor dem Finale bei fünf Treffer, mit vier Vorlagen führte der Franzose hauchdünn vor Messi mit drei Assists. Messi überholte Mbappé in der ersten Halbzeit des packenden Finals, das Argentinien im Elfmeterschießen gegen Frankreich gewann. Der argentinische Superstar erzielte per Strafstoß (22.) seinen sechsten Turniertreffer.

Nachdem Angel Di Maria noch vor der Pause auf 2:0 erhöht hatte, schien es lange auf einen souveränen argentinischen Sieg hinauszulaufen. Doch ein Doppelpack von Mbappé in der 80. und 81. Minute - zunächst per Strafstoß, dann per sehenswerter Direktabnahme - sorgte für das 2:2 - und Mbappé war mit sieben Treffern plötzlich wieder vor Messi.

Mbappé ist auf der Jagd nach dem Rekord von Miroslav Klose

In der Verlängerung war es zunächst natürlich mal wieder Messi, der Argentinien mit 3:2 in Führung brachte - somit auch sein siebtes Tor. Mbappé war aufgrund der einen Vorlage mehr aber noch vorne - und setzte dann noch einen drauf. In der 116. Minute traf der Stürmer von Paris St. Germain erneut vom Elfmeterpunkt zum 3:3 - das achte Tor bei dieser WM für Mbappé, der am Dienstag 24 Jahre alt wird. Es war insgesamt bereits das zwölfte Tor bei einer Weltmeisterschaft für den Franzosen - der Rekord von Miroslav Klose, der bei 16 WM-Treffern steht, dürfte in den kommenden Jahren wackeln. Nur noch Klose, Ronaldo (15), Gerd Müller (14) sowie Just Fontaine und Lionel Messi (12) stehen vor Mbappé.