Wiedenbrück - Verl: Derby-Entscheidung im Westfalenpokal erst im Elfmeterschießen

Der SC Verl machte es spannend, zog dann aber doch ins Viertelfinale im Westfalenpokal ein.

Im Viertelfinale des Westfalenpokals wartet eine illustre Runde auf die Auslosung. Zu der hat sich am Mittwochabend auch der SC Verl dazugesellt.

Wobei der Drittligist mehr Mühe hatte als ihm lieb war. Beim Zwölften der Regionalligia West, dem SC Wiedenbrück, ging es vor über 1000 Zuschauern im Wiedenbrücker Jahnstadion ins Elfmeterschießen.

Nach 90 Minuten stand es 1:1. Sommerzugang Lars Lokotsch brachte den Favoriten vor der Pause in Führung. Nach dem Wechsel glich Maik Amedick für die Hausherren nach einer Ecke aus. Beide Teams hatten noch ihre Chancen, die Begegnung früher zu entscheiden.

Aber bei dem 1:1 blieb es nach 90 Minuten - auch nach der Verlängerung. Im Elfmeterschießen avancierte dann SCV-Schlussmann Tom Müller zum Mann des Abends. Nachdem Mael Corboz für Verl traf, zielte Amedick nur an die Latte. In der Folge trafen drei Verler und zwei Wiedenbrücker. Dann war Müller gegen Francesco Di Pierro zur Stelle und Verl stand im Viertelfinale.

Der letzte Teilnehmer wird am 24. Oktober ermittelt, wenn Preußen Münster auf den SV Vestia Disteln trifft. In der Liga geht es für den SC Verl am Sonntag (22. Oktober, 13:30 Uhr) beim SV Sandhausen weiter. Der SC Wiedenbrück trifft in der Regionalliga West am Samstag (21. Oktober, 14 Uhr) bei der U21 des 1. FC Köln antreten.

Das Achtelfinale im Westfalenpokal in der Übersicht

Dienstag, 10. Oktober 2023

SuS WestenholzSuS - DSC Arminia Bielefeld 0:5

SpVg SteinhagenSpVg - SV Rödinghausen 0:5

Mittwoch, 11. Oktober 2023

SpVgg Erkenschwick - SpVgg Vreden 5:1

SG Wattenscheid 09 - ASC 09 Dortmund 3:2

SC Neheim - SV Lippstadt 08 1:2

DJK Westfalia Soest - RSV Meinerzhagen 5:6 n.E.

Mittwoch, 18. Oktober 2023

SC Wiedenbrück - SC Verl 4:5 n.E.

Dienstag, 24. Oktober 2023

SC Preußen Münster - SV Vestia Disteln