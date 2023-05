Westfalenpokal-Finale: Zu kleines Stadion - Hoffnung auf mehr Zuschauer lebt

Die SpVgg Erkenschwick und der FC Gütersloh tragen das Finale im Westfalenpokal aus. Das Problem: Der Austragungsort ist zu klein. Abhilfe muss schnell her.

Die SpVgg Erkenschwick und der FC Gütersloh wollen eine wahnsinnige Spielzeit krönen. Erkenschwick ist in die Oberliga Westfalen aufgestiegen, der FC Gütersloh hat den Aufstieg in die Regionalliga schon in der Tasche.

Daher treten am 3. Juni, im Rahmen des Finaltags der Amateure - ab 14:15 Uhr zwei euphorisierte Teams aufeinander, mit dementsprechend euphorisierten Fans.

Das Problem: Das Finale im Westfalenpokal findet in Rhynern statt, dort sind offiziell nur 1500 Fans zugelassen.

Zur Einordnung. Gütersloh hatte beim Spiel gegen die Sportfreunde Lotte, als der Aufstieg perfekt gemacht wurde, 2700 Zuschauer im Stadion.

Erkenschwick gewann das Halbfinale beim Delbrücker SC vor 2000 Zuschauern. Bedeutet: Beide Teams würden richtig mobilisieren können, wenn das Stadion es zulassen würde. 4000 oder 5000 Besucher wären absolut realistisch.

Finale im Westfalenpokal: Viele Fans gehen leer aus

Viele Anhänger werden keine Karte bekommen. Ein wenig Hoffnung gibt es noch, denn nun wurde bekannt, dass am Dienstag im Stadion von Westfalia Rhynern eine große Runde mit Vertretern des Verbandes, des Hammer Ordnungsamts, Bauamts, Sportamts, der Verkehrsbehörde, der Polizei und der Vereine SpVgg. Erkenschwick, SV Westfalia Rhynern und dem FC Gütersloh stattfand.

Der Plan: Durch einen Bauantrag und einer Baugenehmigung soll die Kapazität kurzfristig erhöht werden. In einer Mitteilung heißt es: "Die Vertreter der Fachbereiche zeigten sich zuversichtlich, dass dieses Vorhaben bis zum 3. Juni gelingen kann und alle Formalitäten erfüllt werden."

Perfekt ist das noch nicht, daher wird zum Beispiel der FCG den Kartenvorverkauf in einer ersten Stufe exklusiv nur für Mitglieder und Dauerkarteninhaber anbieten.

Jedes Mitglied und jede/r Besitzer/in einer Dauerkarte kann an diesem Samstag, dem 20. Mai, von 11 bis 13 Uhr am Kassenhäuschen vor den Sitztribüneneingängen am Ohlendorf Stadion im Heidewald eine Eintrittskarte für das Finale erwerben.

Die Eintrittskarten sind nicht unterteilt in Steh- oder Sitzplatz. Sie kosten für Erwachsene 10 Euro, ermäßigt (bis einschl. 17 Jahre, Schüler, Studenten, Schwerbehinderte etc.) 8 Euro und Kinder bis einschließlich sechs Jahre bekommen in Begleitung eines Erwachsenen eine Freikarte.

Gütersloh teilte zudem mit: Sollte die Kapazität erhöht werden oder sollten Samstagmittag noch Karten übrig sein, wird es einen weiteren Termin für Karteninteressenten geben.

Und auch in Erkenschwick wird es am 20. Mai einen Verkauf der Finaltickets geben. Der Verkauf findet am Vereinsgelände, an der Jule-Ludorf-Sportanlage in der Zeit von 13:00 – 16:00 Uhr statt. Pro Person werden maximal zwei Tickets verkauft.