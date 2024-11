Der 1. FC Bocholt reist am Sonntag (17. November, 15.15 Uhr) zum Pokal-Viertelfinale. Ein Spieler ist auf Länderspiel-Reise.

Lucas Fox, Torhüter des 1. FC Bocholt, wurde von Nationaltrainer Luc Holtz nachnominiert für die beiden anstehenden Länderspiele Luxemburgs. Am Freitag (15.11.) trifft Luxemburg in der Nations League auf Bulgarien, am Montag (18.11.) auf Nordirland. Fox verpasst somit das Niederrheinpokal-Viertelfinalspiel der Bocholter beim SC Union Nettetal (Sonntag, 15:15 Uhr).

Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation beim 1. FC Bocholt, sagt: "Wir freuen uns alle sehr für Lucas. Foxi hat sich die Nominierung verdient. Er ist enorm fleißig und arbeitet jeden Tag an sich. Einfluss auf die Partie bei Union Nettetal hat seine Nominierung aber nicht."

Nach dem 4:1-Sieg im Achtelfinale beim ETB Schwarz-Weiß Essen steht der Gang nach Nettetal bevor. Auch wenn Union nur drei Spiele in der Liga gewonnen und satte elf Begegnungen verloren hat, will Schorch nichts von einem Spaziergang wissen. Er betont: "Natürlich wollen wir zeigen, dass wir eine Liga höher als Nettetal spielen. Wir werden auf einem Kunstrasen spielen, der nicht einfach zu bespielen ist. Aber wir werden da gut vorbereitet sein."

Bei einem Weiterkommen winkt dem 1. FC Bocholt im Niederrheinpokal-Halbfinale ein Duell mit Ratingen 04/19 oder dem MSV Duisburg. "Das wäre natürlich ein weiteres Heimspiel in der Saison und eine zusätzliche Einnahmequelle für uns, die wichtig ist", sagt Schorch.

Diese Vereine konnten den Niederrheinpokal bislang gewinnen:

11 x Rot-Weiss Essen (1995, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2015, 2016, 2020, 2023, 2024)

6 x Wuppertaler SV (1985, 1999, 2000, 2005, 2007, 2021)

3 x MSV Duisburg (1989, 2014, 2017)

3 x Rot-Weiß Oberhausen (1996, 1998, 2018)

2 x KFC Uerdingen (2001, 2019)

2 x FC Remscheid (1991, 1994)

2 x SSVg Velbert (2003, 2006)

2 x ETB SW Essen (1987, 2010)

1 x 1. FC Bocholt (1983)

1 x Borussia Mönchengladbach Amateure (1997)

1 x VfB Speldorf (2009)

1 x Sportfreunde Baumberg (2013)

1 x SV Straelen (2022)