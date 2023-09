Niederrheinpokal: VfB Homberg gleicht in der 120. Minute aus und scheidet dennoch aus

Der VfB Homberg ist in der 2. Runde des Niederrheinpokals rausgeflogen. Die Duisburger erlebten eine emotionale Achterbahnfahrt.

Im Oberliga-Niederrhein-Duell der 2. Runde des Niederrheinpokals setzte sich der 1. FC Monheim gegen den VfB Homberg durch.

Dabei musste der VfB trotz des Ausgleichstreffers in der letzten Minute der Verlängerung am Ende trauern. Denn im Elfmeterschießen versagten Felix Hohmann die Nerven. Sein Fehlschuss war der entscheidende, so dass am Ende die Monheimer mit 7:6 nach Elfmeterschießen gewannen. Sie verwandelten alle fünf Versuche vom Punkt - siehe Statistik zum Spiel.

Die Statistik zum Spiel

1. FC Monheim: Altin - Lukimya, Safikhanov, Spinrath (67. Bojkovski), Lehnert, Röttgen (67. El Boudihi), F. Schikowski, P. Schikowski, Hashimoto (70. Schnadt), Calcerrada Sessek (67. Galleski, 119. Lippold), Tekadiomona (70. Schnadt)

VfB Homberg: Hersey - Hohmann, Nakamikawa, Scheibe, Akhal (73. Kogel), Jafari, Kretschmer (61. Ota), Walker, Fukushima (46. Kazelis, 112. Addo), Jaouadi (74. Bode), Ulrich

Schiedsrichter: Solomon Anderson

Tore: 1:0 P. Schikowski (23.), 1:1 Jafari (82.), 2:1 F. Schikowski (93.), 2:2 Ulrich (120.).

Elfmeterschießen: 2:3 Ota, 3:3 Lippold, Hohmann verschießt, 4:3 F. Schikowski, 4:4 Jafari, 5:4 P. Schikowski, 5:5 Scheibe, 6:5 Tekadiomona, 6:6 Ulrich, 7:6 Bojkovski

Gelbe Karten:

Zuschauer: 96

Die 2. Runde im Niederrheinpokal im Überblick

Rot-Weiß Oberhausen - VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler 5:3

Schwarz-Weiß Alstaden - Wuppertaler SV 4:3 n.V.

Tusem Essen - DV Solingen 2:6

1. FC Monheim - VfB Homberg 7:6 n.E.

TuRU Düsseldorf - SV Straelen

FSV Duisburg - Sportfreunde Baumberg

VfR Krefeld-Fischeln - SC Union Nettetal

SV Mönchengladbach - Germania Ratingen 04/19

Sportfreunde Hamborn 07 - VfB 03 Hilden

SC St. Tönis - Rot-Weiss Essen

SV Sonsbeck - 1. FC Bocholt

1. FC Kleve - ETB Schwarz-Weiß Essen

Donnerstag, 28. September:

PSV Wesel-Lackhausen - TVD Velbert 19.30 Uhr

TSV Wachtendonk-Wankum - Spielvereinigung Schonnebeck

Dienstag, 3. Oktober, 15 Uhr:

FC Kray - SSVg Velbert

Mittwoch, 11. Oktober, 19.30 Uhr:

KFC Uerdingen - MSV Duisburg