Niederrheinpokal: KFC Uerdingen - RWO angesetzt, KFC hofft mehr Fans zulassen zu können

Die Achtelfinal-Partie im Niederrheinpokal zwischen dem KFC Uerdingen und Rot-Weiß Oberhausen wurde nun terminiert.

Den 25. Oktober sollten sich Fans des Niederrheinpokals im Kalender anstreichen. Und sich dann für 19:30 Uhr nichts vornehmen.

Denn die beiden Knaller-Partien des Achtelfinals werden zeitgleich an diesem Dienstag um 19:30 Uhr angepfiffen. Zum einen das Stadtderby zwischen Rot-Weiss Essen (3. Liga) und dem aktuellen Spitzenreiter der Oberliga Niederrhein, dem ETB SW Essen.

Zudem das Niederrheinderby zwischen dem Oberligisten KFC Uerdingen und dem Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen. Die Krefelder teilten mit, dass die KFC-Fans bei diesem Spiel wie gewohnt auf der Südtribüne Platz nehmen können. Den Gästen aus Oberhausen steht der Block S der Westkurve zur Verfügung.

Der KFC Uerdingen hofft auf eine Anhebung der Zuschauerzahl in der Grotenburg

"Wir hoffen und sind zuversichtlich, dass wir bis zum Pokalspiel auch die Genehmigung erhalten, die Gesamtkapazität auf 2.500 erhöhen zu können", sagt KFC-Vorstand Andreas Scholten zur möglichen Zuschauerzahl in der Krefelder Grotenburg, wo zuletzt immer 2000 Zuschauer zugelassen waren. Zusatz von Scholten: "Ein herzlicher Dank geht an die Verantwortlichen der Stadt Krefeld, die uns kurzfristig unterstützt haben um die Austragung dieser Begegnung in unserer Heimstätte zu ermöglichen."

Details zum Vorverkauf wird der Verein in den kommenden Tagen bekannt geben.

In der 2. Runde setzte sich der KFC Uerdingen mit 3:1 beim TV Jahn Hiesfeld durch, RWO gelang die Sensation. Die Kleeblätter warfen mit dem MSV Duisburg (2:1) einen ambitionierten Drittligisten vor fast 10.000 Zuschauern aus dem Wettbewerb.

Der ETB qualifizierte sich für das Essener Derby durch ein knappes 2:1 beim TSV Wachtendonk-Wankum. RWE nahm die Hürde 1. FC Wülfrath locker mit 9:0.