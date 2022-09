Niederrheinpokal: Wuppertaler SV schlägt Bezirksligisten ohne zu glänzen

In der zweiten Niederrheinpokal-Runde war der Wuppertaler SV beim VfL Benrath zu Gast. Der WSV löste das Achtelfinal-Ticket ohne zu glänzen.

Vorjahres-Finalist Wuppertaler SV ist in das Achtelfinale des Niederrheinpokals eingezogen. Beim Bezirksligisten VfL Benrath wurde es nie wirklich spannend, trotzdem tat sich der WSV über Strecken schwer. Am Ende stand ein 5:2 (3:1) (Der komplette Spielverlauf zum Nachlesen im Liveticker)

Benrath: Göddertz - Kim, Inagaki, Aslan, Vural - Jobarteh (73. Abdoun), Peki, Heppner, Georgiu (85. Tagawa) - Ait-Ali (77. Issallaman), Kijach (84. Sai) Wuppertal: Patzler - Dal, Pytlik, Galle (46. Güler), Montag (76. Multari) - Berisha, Hanke, Müller, Rama (81. Stiepermann) - Königs (63. Hagemann), D'Hone Tore: 0:1 Rama (13.), 0:2 Rama (15.), 0:3 D'Hone (17.), 1:3 Kijach (39.), 2:4 Kijach (74.), 2:5 Güler (75.) Schiedsrichter: Cedric Gottschalk

Nach dem schwachen Saisonstart in der Regionalliga war es für die Bergischen die perfekte Gelegenheit, sich den Frust von der Seele zu schießen. Und das gelang zunächst auch gut: Mit einem Doppelschlag brachte Valdet Rama den Favoriten in Führung (13./15.). Und als Lewin D'Hone kurz darauf erhöhte (17.), deutete alles auf ein Schützenfest des Teams von Björn Mehnert hin.

Doch im verregneten Paul-Jahnes-Stadion hielt Benrath stark dagegen, kam zu ersten Chancen - und belohnte sich noch in der ersten Halbzeit für den couragierten Auftritt mit einem Tor. Michael Kijach verkürzte auf 1:3 (39.), begünstigt durch einen Fehlpass von Durim Berisha. Hier und da schnupperte der VfL sogar am nächsten Treffer, während Wuppertal das Spiel noch nicht zu machen konnte.

Das gelang erst nach 72 Minuten durch das 4:1 von Joker Serhat Güler - oder doch nicht? Denn Kijach antworte mit dem 2:4 (74.). Allerdings war es das letzte Aufbäumen des tapferen Bezirksligisten. Denn Güler traf erneut (75.), jetzt stand es 5:2 für den WSV. Und dabei blieb es auch.

Was der Sieg im Pokal für die Liga bedeutet, wird sich am Samstag zeigen. Dann empfangen die Wuppertaler den SV Lippstadt im Stadion am Zoo (14 Uhr, RS-Liveticker).