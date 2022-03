RWE: Das sagt der Sportchef zum Niederrheinpokal-Los

Rot-Weiss Essen trifft im Viertelfinale des Niederrheinpokals bei der Spielvereinigung Schonnebeck an. Die Verantwortlichen sind mit dem Los zufrieden.

Spielvereinigung Schonnebeck gegen Rot-Weiss Essen, so heißt eine der vier Viertelfinal-Paarungen im Niederrheinpokal-Wettbewerb 2022/23.

Sowohl beim Oberligisten Schonnebeck - in Person von Abwehrchef Matthias Bloch - als auch bei RWE ist man mit der Auslosung zufrieden. "Es ist ein interessantes Essener Duell. Wir freuen uns auf das Spiel. Eigentlich ist es aber auch egal, gegen wen wir spielen. Denn wir wollen den Pokal gewinnen und in die DFB-Pokal-Hauptrunde einziehen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir alle Gegner im Niederrheinpokal bezwingen", sagte Jörn Nowak, RWE-Sportdirektor, am Freitag gegenüber RevierSport.

Diese Vereine konnten den Niederrheinpokal bislang gewinnen:

9 Titel: Rot-Weiss Essen (1995, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2015, 2016, 2020)

6: Wuppertaler SV (1985, 1999, 2000, 2005, 2007, 2021)

3: MSV Duisburg (1989, 2014, 2017)

3: Rot-Weiß Oberhausen (1996, 1998, 2018)

2: KFC Uerdingen (2001, 2019)

2: FC Remscheid (1991, 1994)

2: SSVg Velbert (2003, 2006)

2: ETB SW Essen (1987, 2010)

1: 1. FC Bocholt (1983)

1: Bor. Mönchengladbach Amateure (1997)

1: VfB Speldorf (2009)

1: Sportfreunde Baumberg (2013)