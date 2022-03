Schonnebeck-Ass über RWE-Los: "... dann können wir RWE auch ärgern"

Die Spielvereinigung Schonnebeck hat am Donnerstag das große Pokallos gezogen. Zuschauermagnet Rot-Weiss Essen ist der Gegner im Viertelfinale.

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Bleibt abzuwarten, ob das auch im Fall der Spielvereinigung Schonnebeck gilt. Denn der Essener Oberligist trifft im Niederrheinpokal innerhalb der letzten fünfeinhalb Jahre schon zum dritten Mal auf Rot-Weiss Essen. "Das sind immer tolle Spiele. Wir freuen uns sehr, dass wir gegen RWE ran dürfen", sagt Matthias Bloch gegenüber RevierSport.

Zuletzt vermöbelte RWE die Schonnebecker im Niederrheinpokal-Achtelfinale am 30. Oktober 2019 mit sage und schreibe 9:0. In diesem Spiel vor 2642 Zuschauern war Bloch nicht dabei. Viel lieber erinnert sich der 31-Jährige an den 30. November 2016 als die Schonnebecker im Stadion an der Hafenstraße vor 3270 Fans dem großen Stadt-Rivalen einen heißen Fight boten und letztendlich knapp mit 0:2 nach Verlängerung unterlegen waren.

"Das ist schon lange her, aber es war natürlich ein Highlight. Wie gesagt: Wir haben fast nur Essener Jungs im Kader und deshalb sind diese Spiele gegen RWE immer besonders. Ich glaube, dass wir auch eine kleine Chance haben", meint Bloch und erklärt: "Wenn wir Zuhause am Schetters Busch spielen, dann wird es rappelvoll, schön eng und auf Kunstrasen ekelig für RWE. Aber ich weiß noch nicht, ob wir wirklich in Schonnebeck oder doch an der Hafenstraße spielen werden. Da würde es für uns natürlich um einiges schwerer werden. Aber wenn wir Zuhause spielen, dann können wir RWE auch ärgern."

Am Freitag spielt Schonnebeck ab 19.30 Uhr bei der SSVg Velbert. RevierSport ist mit einem Liveticker vor Ort.

So oder so: Für die Schonnebecker gilt es auf jeden Fall das Spiel gegen RWE zu genießen und im Bestfall weiterzukommen. Doch dafür wird eine andere Leistung als zuletzt beim 0:5 gegen den 1. FC Bocholt vonnöten sein. Bloch betont: "Ich hoffe, dass das ein Warnschuss war. So dürfen wir nicht auftreten - nicht gegen Bocholt, nicht gegen RWE und vor allen Dingen nicht am Freitag in Velbert. Da wollen wir ein anderes, unser wahres Gesicht zeigen."