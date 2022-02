VfR Fischeln: Zwei Oberligisten rausgeworfen - und als nächstes RWE?

Am Mittwoch spielt der VfR Krefeld-Fischeln zuhause im Niederrhein-Pokal gegen Rot-Weiss Essen. Trainer Karl-Heinz Himmelmann und sein Team sind heiß auf RWE.

Zwei Oberligisten hat der VfR Krefeld-Fischeln schon aus dem Niederrheinpokal geworfen. Am Mittwoch um 19.30 Uhr kommt mit Rot-Weiss Essen ein Regionalligist nach Krefeld. Warum sollte der VfR die Essener nicht auch rauskegeln? „Da spricht überhaupt nix dagegen“, erklärt Karl-Heinz Himmelmann, Trainer vom Landesligisten Krefeld Fischeln, leicht schmunzelnd.

„Auf uns wartet ein großer Gegner und unsere Chancen sind natürlich nicht so groß“, bleibt Himmelmann realistisch und sagt: „Aber Fußball ist tagesabhängig. Wenn wir einen super Tag erwischen und RWE einen schlechten… Wir wollen jedes Spiel gewinnen und für das Team ist das Spiel am Mittwoch ein absolutes Highlight!“ Zumal RWE nach dem Böllerwurf am Wochenende möglicherweise nicht voll konzentriert in Krefeld aufschlagen wird.

Spiel ohne Zuschauer in Krefeld

Es wurde lange überlegt, wie das Spiel stattfindet. Letztendlich wird es ohne Zuschauer in Krefeld stattfinden, da „wir die Auflagen von der Stadt mit Ordnern und Polizisten nicht stemmen können“, sagt Himmelmann. Einen kleinen Heimvorteil erkennt der Coach der Krefelder aber: „Wir werden auf Kunstrasen spielen. RWE spielt meistens auf Naturrasen. Mal sehen, wie die sich zurechtfinden.“

Er weiß, wovon er spricht, denn: Vor viereinhalb Jahren war Himmelmann Trainer beim VfL Tönisberg. Im Pokal verlor sein Team mit 0:3 gegen den KFC Uerdingen - auf einem Ascheplatz und hielt gut dagegen.

Die VfR-Rückserie beginnt erst im März

Krefeld-Fischeln spielt in der Landesliga Niederrhein II und startet erst am 6. März in die Rückserie. „Wir haben etwas früher mit der Vorbereitung angefangen. Das geht schon alles in Ordnung, auch wenn uns zwischendurch Spieler wegen Verletzungen und Corona gefehlt haben“, hängt der 57-Jährige den Zeitpunkt nicht zu hoch.

Allerdings stockt die Vorbereitung vom VfR etwas. Am Sonntag kassierten sie bei schwierigen Witterungsbedingen eine 3:4-Niederlage im Test gegen den GSV Moers und eine Woche davor flogen sie gegen TuRa Brüggen (1:2) aus dem Kreispokal. „Die beiden Spiele waren nicht zufriedenstellend. Da gab es einen kleinen Riss bei uns“, analysiert Himmelmann.

„Wollen zeigen, was unsere Philosophie ist“

Am Montag und Dienstag trainiert er mit seiner Landesliga-Truppe noch vor dem großen Spiel. Taktisch wird der Trainer nichts an der Grundausrichtung ändern: „Wir wollen frei aufspielen und den Jungs soll es Spaß machen. Ich lasse nicht defensiver oder eine extreme Taktik spielen. Wir wollen zeigen, was unsere Philosophie ist.“

Dass dieses gesunde Selbstbewusstsein funktioniert, hat Krefeld-Fischeln gegen die Oberligisten SC Union Nettetal (4:2) und VfB 03 Hilden (1:0) gezeigt. Beide Spiele im Niederrheinpokal gewannen sie zuhause mit dieser Einstellung. „Das ist ein einmaliges Spiel. Wir sind hundertprozentig doppelt motiviert und werden ein gutes Spiel abliefern“, freut sich Himmelmann auf das Duell mit RWE.

