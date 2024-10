Der ehemalige Bochumer Vangelis Pavlidis macht wieder einmal von sich reden. Diesmal mit den Griechen, die in der Nations League England in die Schranken weisen.

Vangelis Pavlidis ist vielen im Ruhrgebiet noch ein Begriff. Beim VfL Bochum machte er eher selten von sich reden, in jüngerer Vergangenheit dafür aber immer wieder im Ausland. Jetzt hat er auch in der Nationalmannschaft mal wieder geliefert.

Denn der Grieche hat maßgeblichen Anteil daran, dass seine Nation kurz davor steht, die Nations-League-Gruppe zwei in Liga B zu gewinnen. Den Grundstein dafür legte Griechenland bereits am vergangenen Donnerstag. Da gastierte das Team um Pavlidis bei den favorisierten Engländern.

Der ehemalige Bochumer brachte seine Griechen nach 49 Minuten in Führung und hatte auch auf den Ausgleich von Jude Bellingham (87.) noch eine Antwort. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf Pavlidis tatsächlich noch zum 2:1-Sieg für Griechenland.

Am Sonntag legten die Griechen dann mit einem 2:0-Heimsieg gegen Irland nach, diesmal ohne Pavlidis-Tor. Damit stehen sie drei Punkte vor England. Zwei Spiele vor Schluss eine starke Ausgangsposition - auch dank Vangelis Pavlidis.

Bei den Profis des damaligen Zweitligisten VfL Bochum konnte Pavlidis sich allerdings nicht durchsetzen. "Vielleicht war er jedoch technisch unter Gegnerdruck noch nicht so weit, um im Profifußball sofort Fuß zu fassen", erklärte sein früherer Trainer Jan Siewert mal gegenüber 90Plus.

Nur vier Einsätze sammelte Pavlidis für die VfL-Profis, ein Tor gelang ihm nicht. Mangels Perspektive verliehen die Bochumer ihn an Borussia Dortmunds U23 und dann in die Niederlande zu Willem II, wo der Stürmer ins Rollen kam. Siewert: "Im Hinblick auf die Anwendung der Technik unter Druck, die Ruhe und Präzision im Abschluss sowie die torgefährlichen Laufwege hat er in Holland einen weiteren Schritt gemacht."

85 Tore erzielte Pavlidis in 165 Einsätzen in der Eredivisie. Seit diesem Sommer spielt er für Benfica Lissabon in Portugal, wo er zwei Tore und zwei Vorlagen in neun Pflichtspielen vorzuweisen hat.