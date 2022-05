Ruhrgebiet: Alle Kreispokal-Ergebnisse in der Übersicht

Im Ruhrgebiet sind viele Entscheidungen im Kreispokal gefallen - die meisten am Donnerstag (26. Mai). Die Übersicht aller Finals im Revier.

In den nordrhein-westfälischen Verbandspokal-Wettbewerben sind die Entscheidungen bereits am vergangenen Wochenende gefallen. Auf Kreis-Ebene hingegen müssen die meisten Pokalsieger im Ruhrgebiet noch ermittelt werden - nur in Gelsenkirchen stand mit YEG Hassel bereits zuvor ein Gewinner fest. Traditionell ist Christi Himmelfahrt ein beliebter Termin für die Endspiele, doch nicht alle Partien finden am Donnerstag statt. Die Kreispokal-Übersicht für das Revier, hier folgen die Ergebnisse.

Kreis Essen

ESC Rellinghausen - DJK SF Katernberg 5:2 n.V.

Kreis Moers

Viktoria Alpen - SV Sonsbeck 2:8

Kreis Oberhausen/Bottrop

VfB Bottrop - Rhenania Bottrop 2:0 n.V.

Kreis Bochum

TuS Heven - Concordia Wiemelhausen (Donnerstag, 26. Mai, 16.45 Uhr) Ergebnis folgt

Die Verbandspokal-Sieger in NRW: Niederrhein: SV Straelen Westfalen: SV Rödinghausen Mittelrhein: Fortuna Köln

Kreis Dortmund

ASC Dortmund - Dortmunder Löwen Brackel 61 5:3

Kreis Gelsenkirchen

SV Hessler 06 - YEG Hassel 2:4

Kreis Hagen

SV Hohenlimburg - SC Berchum/Garenfeld 7:6 n.E.

Kreis Herne

Firtinaspor Herne - FC Castrop-Rauxel 0:3

Kreis Recklinghausen

FC Marl - Spvgg. Erkenschwick 1:6

Kreis Unna/Hamm

SG Bockum-Hövel - Holzwickeder SC 0:3