Halle Essen: Auftakt für Titelverteidiger - "Titelverteidigung ist unser Ansporn"

Vor der Hallenmeisterschaft zeigt sich der Oberligist SpVg Schonnebeck motiviert, den Titel zu verteidigen. Trotzdem liegt der Fokus auf einer erfolgreichen Saison in der Oberliga.

Die Erinnerungen an die Hallenstadtmeisterschaft vor einem Jahr dürften bei der SpVg Schonnebeck gute Gefühle auslösen. In einem umkämpften Finale holte sich das Team von Trainer Dirk Tönnies den Titel. Im Elfmeterschießen bezwangen die Essener die Sportfreunde Katernberg. Der 3:2-Sieg des letzten Jahres lässt Schonnebeck nun auf die Verteidigung des Titels hoffen.

In dieser Auflage durfte der Klub als Oberligist die Qualifikationsrunde ebenso wie alle Landesligisten überspringen. Am kommenden Wochenende (13. und 14. Januar) steigen die Teams in die Zwischenrunde des Wettbewerbs ein. Bereits in der vergangenen Woche (6. und 7. Januar) kämpften die Teams von der Bezirksliga an abwärts um den Einzug in die Zwischenrunde.

Tönnies sieht es als großen Pluspunkt für die unterklassigen Vereine an, dass diese in den Qualispielen bereits Hallenluft schnuppern konnten. „Dadurch, dass man sich schon einspielen und an die Gegebenheiten gewöhnen konnte, ist es ein großer Vorteil“, sagt er.

Gezwungenermaßen verlegte das Team zuletzt die Vorbereitungseinheiten in die Halle. Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen verlief der Trainingsauftakt bislang eher zäh und konnte nicht wie geplant stattfinden.

Der Titelgewinn aus dem letzten Jahr ist natürlich ein großer Ansporn Dirk Tönnies, Cheftrainer SpVg Schonnebeck

Trotz der Vorfreude auf das anstehende Turnier in der Halle liegt der Fokus auf der Meisterschaft. „Der Wettbewerb ist nicht unsere oberste Priorität. Natürlich wollen wir das bestmögliche Turnier spielen, aber wichtig ist, dass sich keiner verletzt“, stellt Tönnies klar. „Der Titelgewinn aus dem letzten Jahr ist natürlich ein großer Ansporn“, gibt der Coach zu. In der Liga steht der Klub auf dem fünften Platz. In 18 Spielen konnte die Mannschaft 30 Punkte einfahren.

Vorzeitige Vertragsverlängerung des Schonnebecker Urgesteins

Erst im Dezember verlängerte Tönnies seinen Vertrag als Cheftrainer. Seit 2008 steht der 49-Jährige schon an der Seitenlinie von Schonnebeck. „Wir haben eine entwicklungsfähige Truppe. Wir können noch viel gemeinsam erreichen. Deswegen war die Entscheidung für mich klar“, begründet der Coach seine frühzeitige Vertragsverlängerung.

Bereits im Dezember wurde Frederik Brünen vom Oberliga-Absteiger MSV Düsseldorf als Neuzugang vorgestellt. Seit dem 1. Januar kann er nun auch in Pflichtspielen die Schuhe für Schonnebeck schnüren. Weitere Neuzugänge sind derzeit nicht geplant.

Die Gruppengegner von Schonnebeck TGD Essen-West (11 Uhr) Blau-Gelb Überruhr (12.12 Uhr) SC Türkiyemspor (13.42 Uhr)

Tönnies kündigte bei RevierSport an, die Hallenstadtmeisterschaft mit der Erstbesetzung zu spielen. Geschont werden soll also keiner der Oberliga-Kicker. „Es werden viele junge Spieler dabei sein. Das zeichnet unsere Mannschaft aus“, beschreibt Tönnies die Mannschaft, mit der er den erneuten Titelgewinn anpeilt. Mit einem Altersdurchschnitt von 23,1 Jahren stellt die Spielvereinigung die zweitjüngste Besetzung der Liga. Nur der SV Straelen hat mit einem Schnitt von 23 Jahren einen jüngeren Kader.

Bevor die jungen Kicker den Titel allerdings anstreben können, müssen sie erstmal die Zwischenrunde überstehen. Die Spielvereinigung startet am Sonntag in das Turnier. Abschluss der Stadtmeisterschaft bilden die Endrunde am 20. Januar und die Finalrunde am 21. Januar.