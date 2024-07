Spanien ist Europameister. Spieler des Siegers können sich zudem über persönliche Auszeichnungen freuen. Der Überblick.

Spieler des Turniers

Rodri vom spanischen Europameister-Team ist zum besten Spieler der Fußball-EM in Deutschland gewählt worden. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler von Manchester City, der im Finale gegen England (2:1) zur Halbzeit vermutlich angeschlagen ausgewechselt werden musste, wurde rund 20 Minuten nach dem Schlusspfiff im Berliner Olympiastadion zum herausragenden Akteur des vierwöchigen Turniers ernannt. Die Auszeichnung wird seit 1996 bei jeder UEFA-Europameisterschaft verliehen. Rodri folgt auf den italienischen Torhüter Gianluigi Donnarumma (2021). Der erste und bislang einzige deutsche Spieler, der die Auszeichnung erhielt, ist Matthias Sammer im Jahr 1996.

Bester junger Spieler des Turniers

Als bester junger Spieler wurde Rodris Teamkollege Lamine Yamal geehrt, der einen Tag vor dem Endspiel 17 Jahre alt wurde. Der Jungstar vom FC Barcelona hatte beim Sieg gegen England den 1:0-Führungstreffer von Nico Williams vorbereitet. Der 22-jährige Williams erhielt die Auszeichnung zum "Man of the Match" im Finale.

Die Entscheidungen über den besten jungen Spieler und den Spieler des Turniers wurden von einer zwölfköpfigen Jury der Europäischen Fußball-Union getroffen, zu der unter anderem auch der Italiener Fabio Capello und der Spanier Rafael Benítez gehört. Die sogenannten "Technischen Beobachter" werden von einem Expertenteam von Analysten in Nyon unterstützt und haben während des Turniers auch über jeden "Spieler des Spiels" entschieden.

Torschützenkönige: Auch DFB-Star Musiala dabei

Sechs Spieler müssen sich nach der Fußball-EM in Deutschland den Goldenen Schuh für den besten Turnier-Torschützen teilen. Darunter ist auch ein Deutscher: Jamal Musiala hat ebenso drei Tore erzielt wie Spaniens Europameister Dani Olmo, der weiterhin titellose Engländer Harry Kane oder der Slowake Ivan Schranz. Auch Cody Gakpo (Niederlande) und Georges Mikautadse (Georgien) haben dreimal getroffen. Die Tore waren das einzige Kriterium für die Auszeichnung - wie viele Treffer ein Spieler zusätzlich vorbereitete oder wie viele Einsatzminuten er hatte, war anders als bei vergangenen Turnieren unerheblich.

Rekorde für EM-Sieger Spanien

Fußball-Europameister Spanien hat im Turnierverlauf einen Torrekord aufgestellt. Insgesamt 15 Treffer erzielte das Team von Trainer Luis de la Fuente und übertraf damit den bisherigen französischen EM-Rekord aus dem Jahr 1984 (14 Tore). Einen großen Beitrag leistete dazu EM-Topscorer Dani Olmo mit drei Toren und zwei Vorlagen.

Dem mit nun vier Titeln alleinigen Rekord-Champion gelang dabei in jedem seiner sieben Spiele mindestens ein Tor. Außerdem hatte nie zuvor ein Team bei einer EM alle Partien nach 90 bzw. 120 Minuten für sich entschieden. Nach drei Siegen in der Gruppenphase musste Spanien einzig im Viertelfinale gegen Gastgeber Deutschland (2:1) in die Verlängerung.