Am Freitagabend beginnt die Heim-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Einige Städte im Ruhrgebiet haben sich dafür bereits gewappnet und bieten Public-Viewing-Möglichkeiten.

Die Heim-EM 2024 in Deutschland steht vor der Tür. Am Freitagabend bestreitet die deutsche Nationalmannschaft das Eröffnungsspiel gegen Schottland in München. RevierSport klärt auf, wo es im Ruhrgebiet Public-Viewing-Möglichkeiten gibt.

Bochum

In Bochum gibt es zur EM nur einen offiziellen Austragungsort, für Public Viewing. Auf dem Glas Strack Firmengelände werden alle Vorrundenspiele mit deutscher Beteiligung gezeigt. Es ist das einzige Public Viewing auf großer Leinwand in Bochum. Der Eintritt ist hier frei und es gibt ein Rahmenprogramm inklusive Warm-Up-DJ. Ob es auch über die Vorrundenspiele hinaus weitere Übertragungen geben wird, ist noch nicht bekannt.

Dortmund

In Dortmund gibt es gleich zwei Hotspots, an denen man die EM unter freiem Himmel mitverfolgen kann. Im Westfalenpark finden 25.000 Leute Platz. Dort werden alle in Dortmund stattfindenden Spiele, sowie alle Partien der deutschen Nationalmannschaft gezeigt. Im letzteren Fall, werden sogar alle, am selben Tag stattfindenden, Spiele ebenfalls übertragen. Auch das Finale ist dort zu sehen. Der Eintritt ist ab 13 Uhr frei.

Zudem gibt es auf dem Friedensplatz die "Fanzone", in der rund um die Uhr alles EM-Spiele live übertragen werden. Dort ist ein Video-Würfel aufgebaut, auf dem man die Partien aus vier Richtungen ansehen kann. Zudem gibt es dort ein ganztägiges Rahmenprogramm, inklusive Fußball-Talks.

Duisburg

Hier wird es kein von der Stadt organisiertes Public Viewing geben. Lediglich vereinzelte Kneipen und Biergärten werden die EM-Spiele übertragen.

Essen

Auf dem Kennedyplatz werden alle Spiele der Europameisterschaft auf einer 66 Quadratmeter großen Leinwand gezeigt. Bei Spielen mit deutscher Beteiligung kostet der Eintritt 5 Euro, ansonsten ist dieser gratis. An spielfreien Tagen gibt es zudem ein kostenloses Fußball-Programm.

Auch in der Max-Keith-Straße kann man die Spiele der DFB-Elf verfolgen. Hier finden bis zu 800 Fans Platz, sofern sie bereits sind, im Ticketvorverkauf mindestens 10 Euro zu zahlen.

Gelsenkirchen

In Gelsenkirchen hat man ebenfalls die Qual der Wahl. Im Amphitheater werden alle Spiele, die in der Veltins-Arena stattfinden, sowie alle Partien der deutschen Nationalmannschaft übertragen. Hinzu kommen beide Halbfinals und das Finale.

Im Nordsternpark gibt es zudem eine Fanzone, in der alle Spiele der EM übertragen werden. Hinzu kommt ein Bühnenprogramm von über insgesamt 200 Stunden.

Mülheim an der Ruhr

Wie schon in Duisburg, gibt es hier kein offizielles, von der Stadt organisierten Public Viewing. In der Innenstadt soll allerdings eine Leinwand aufgebaut werden, vor der bis zu 1000 Menschen Platz finden. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt.

Oberhausen

In Oberhausen wird das "Inselfieber"-Event gleich mit dem Eröffnungsspiel am Freitag verbunden, welches einen Tag zuvor stattfindet. Die Tickets hierfür kosten 10 Euro. Über Public-Viewing-Events über das Eröffnungsspiel hinaus ist noch nicht bekannt.