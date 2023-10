Bundesligist VfB Stuttgart ist bislang das Überraschungsteam der noch jungen Saison. Auch dank Chris Führich, der bald sein erstes Länderspiel absolvieren könnte.

Genau wie Kevin Behrens und Robert Andrich wurde auch Chris Führich erstmals vom neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann für die kommenden beiden Länderspiele gegen die USA (14. Oktober) und Mexiko (18. Oktober) nominiert.

"Chris Führich hat gerade ein sehr gutes Momentum, ist ein exzellenter Eins-gegen-Eins-Spieler und hat viele Tore beim VfB Stuttgart gemacht, die eine sehr gute Runde spielen. Bei der Nationalmannschaft ist das Momentum immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Telefonat war sehr erfrischend, weil er sich natürlich unglaublich gefreut hat", erklärte Nagelsmann die Nominierung des Flügelflitzers.

Im letzten Spiel vor der Reise in die USA traf Führich mit dem VfB Stuttgart auf den VfL Wolfsburg. Lange Zeit tat sich der Tabellenzweite gegen den starken Gast schwer, drehte dann aber doch die Partie durch einen Hattrick des mal wieder überragenden Stürmerstars Serhou Guirassy, der bereits 13 Tore auf dem Konto hat.

Am tollen Start der Stuttgarter hat auch der 25-jährige Führich einen großen Anteil: Gegen Wolfsburg gelang ihm bereits sein fünfter Assist in dieser Saison (zum zwischenzeitlichen 2:1) – damit ist er der Top-Vorlagengeber der Bundesliga. Auch an der Entstehung des 3:1-Endstands war der 1,81-Meter-Mann beteiligt, er bestätigte somit seine starke Form. Mit sieben Scorerpunkten in sieben Spielen legte Führich einen Start nach Maß hin und ist nach Guirassy der offensive Unterschiedsspieler des VfB.

Führich steht zur Wahl zum "Spieler des Monats"

Als Lohn für seine guten Leistungen wurde er nicht nur für die Nationalmannschaft berufen, sondern er steht auch als einer von nur sechs Bundesliga-Spielern zur Wahl zum "Spieler des Monats September". Die anderen fünf Akteure sind Mitspieler Guirassy, der der Favorit auf die Auszeichnung ist, Leroy Sané, Harry Kane (beide FC Bayern München) sowie Alejandro Grimaldo und Victor Boniface (beide Bayer 04 Leverkusen). Die Wahl läuft bis Sonntag, 23:59 Uhr.

Der gebürtige Castrop-Rauxeler ist aktuell in der Form seines Lebens, dabei spielt er erst seit der Saison 2020/21, damals in Diensten des SC Paderborn, im Profifußball. In der Jugend wurde Führich sieben Jahre bei Schalke 04, später dann auch bei Borussia Dortmund, Rot-Weiß Oberhausen und dem 1. FC Köln ausgebildet.

2019 kehrte er zum BVB zurück und wechselte nach einer guten Saison bei der U23 in der Regionalliga zum SC Paderborn. Eine Chance bei den Dortmunder Profis bekam er nie. Seinen richtigen Durchbruch feierte er dann erst beim VfB Stuttgart.