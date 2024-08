Der VfL Bochum startet in die Pflichtspiel-Saison und muss im DFB-Pokal auf fünf Spieler verzichten. So geht Peter Zeidler in die Partie.

Ab sofort ist die Vorbereitung Makulatur. Ab Sonntag (15:30 Uhr) zählt es für den VfL Bochum, wenn man in der ersten Runde im DFB-Pokal zum Zweitligisten Jahn Regensburg muss. Die letzten Testspiele liefen erfolgreich für die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler. Daher geht er frohen Mutes in die erste Aufgabe. "Warnen muss ich nicht. Wir wissen das alles einzuordnen. Ich bin froh, dass wir zuletzt so aufgetreten sind und das Selbstvertrauen da ist. Der Gegner wird Vollgas geben und richtig da sein. Wenn wir etwas nachlassen, wird es nicht gehen." Immerhin hatte der VfL kein Losglück, muss gleich zu einem Aufsteiger in die 2. Bundesliga, der noch euphorisiert ist und sein erstes Heimspiel gegen den SSV Ulm mit 1:0 gewinnen konnte. Zeidler über den Gegner: "Regensburg ist voller Euphorie. Sie haben gute Spieler geholt, die Mannschaft ist stabil gewachsen. Da müssen wir gewappnet sein und nicht denken, es geht irgendwie. Das ist eine gute Zweitligamannschaft, die in der Liga bleiben wird." Und Bochum fährt auch nicht ohne Probleme zum Jahn, denn fünf Akteure fallen aus, der Kader stellt sich fast von alleine zusammen, wie der Trainer berichtet: "Lennart Koerdt wird bei der U21 bleiben. Aufgrund der Ausfälle sind ja nicht mehr so viele Spieler dabei, die nicht mitfahren. Moritz-Broni Kwarteng wird noch geschont, Mohammed Tolba auch. Es betrifft dann wohl nur einen, dem werden wir das nahebringen." Was den Spielern auch nahegebracht werden musste ist eine neue Regel. Meckern darf nur der Kapitän, beschwert sich sonst einer, gibt es Gelb. Zeidler erklärt: "Die Schulung hierzu wurde mir abgenommen. Ein Schiedsrichter war hier und hat eine Stunde mit uns gesprochen und Videoszenen gezeigt." So könnte der VfL Bochum in Regensburg spielen Drewes - Passlack, Masovic, Loosli, Wittek - Sissoko - Losilla, Bero - Daschner - Hofmann, Boadu Es fehlen: de Wit (Sperre), Ordets (Schulterverletzung), Riemann (nicht berücksichtigt), Bernardo (Knieverletzung), Kwarteng, Tolba (Rückstand)

Zur Startseite