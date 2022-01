DFB-Pokal: VfL Bochum im Viertelfinale gegen Freiburg - die Paarungen im Überblick

Am Sonntagabend wurde das Viertelfinale des DFB-Pokals ausgelost. Hier gibt es die Paarungen der nächsten Runde im Überblick.

Die Begegnungen für das Viertelfinale im DFB-Pokal stehen fest!

Für den VfL Bochum geht es in einem Heimspiel gegen den SC Freiburg. Damit trifft der Revierklub auf einen der drei weiteren im Wettbewerb verbliebenen Erstligisten. Gute Erfahrungen gegen den in dieser Saison stark aufspielenden SCF sammelten die Bochumer in der Hinrunde der Bundesliga: Da setzte sich der VfL mit 2:1 durch.

DFB-Pokal-Viertelfinale Die Begegnungen im Überblick Union Berlin - FC St. Pauli Hamburger SV - Karlsruher SC Hannover 96 - RB Leipzig VfL Bochum - SC Freiburg

In den übrigen vier Partien treffen Union Berlin und der FC St. Pauli, der Hamburger SV und der Karlsruher SC sowie Hannover 96 und RB Leipzig aufeinander.

Als Losfee fungierte der frühere Fußballprofi und heutige BVB-Stadionsprecher Norbert Dickel. Ziehungsleiter war DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Kurios: Die Pokalsieger der vergangenen 29 Jahre schieden allesamt bereits aus.





Das Viertelfinale wird am 1. und 2. März ausgetragen, das Halbfinale steigt am 19. und 20. April. Am 21. Mai findet das Finale in Berlin statt. Bei der Auslosung wurden die vier Erst - und vier Zweitligisten aus einem Topf gezogen. Die jeweils zuerst gezogene Mannschaft verfügt über das Heimrecht.