Eigentlich pendelt der FC Wegberg-Beeck zwischen Mittelrheinliga und Regionalliga West. In diesem Jahr wird daraus voraussichtlich jedoch nichts. Ob ein neuer Trainer Abhilfe schafft?

In der Mittelrheinliga läuft es für den FC Wegberg-Beeck nicht gerade nach Plan. Der Klub ist Fünfter, liegt 15 Punkte hinter Platz eins. Dafür stößt jetzt mächtig Erfahrung ins Trainerteam.

Denn Edin Durakovic wird ab dem 1. Januar 2025 beim FC Wegberg-Beeck mit auf der Trainerbank sitzen. Durakovic spielte Anfang der 2000-er Jahre in der Oberliga und Mittelrheinliga für SC Borussia 1912 Freialdenhoven. Er hat 139 Spiele in der bis 2008 bestehenden Oberliga Nordrhein vorzuweisen.

Insgesamt war er 13 Jahre als Spieler, Trainer und Co-Trainer an der Ederener Straße aktiv. Durakovic erhält in Beeck einen Vertrag bis 30.06.2025.

Und es wird eine weitere Veränderung geben, wie der Klub wissen lässt: "Stephan Houben, der bis dato mit Mike Schmalenberg zusammen die erste Mannschaft trainiert, wird aus beruflichen Gründen erst einmal nicht mehr regelmäßig bei den Trainingseinheiten zur Verfügung stehen. Er bleibt aber Mitglied des Trainerteams mit dem Schwerpunkt "Sportliche Leitung". Zudem wird Houben, wann immer es ihm möglich ist, am Trainingsbetrieb teilnehmen und unterstützen. Eine spätere Rückkehr an die Seitenlinie ist nicht ausgeschlossen."

Im vergangenen Jahr hatte Wegberg-Beeck noch in der Regionalliga West gespielt. Es folgten der Abstieg in die Mittelrheinliga und einige interessante Transfers. Etwa der von Pablo Ramm, mit 31 Toren Torschützenkönig der Landesliga Niederrhein 1 in der Vorsaison.

Timo Agaltsev schloss sich im Sommer ebenfalls dem Mittelrheinliga-Rückkehrer an. In der abgelaufenen Saison in der U19-Mittelrheinliga traf er für Blau-Weiß Königsdorf in 24 Spielen 26-mal und war achtmal als Vorlagengeber an Toren beteiligt. Damit war er mit deutlichem Abstand Torschützenkönig der Liga.

Bester Torjäger des Klubs ist derzeit Marc Klefisch, der bei neun Toren in der Liga steht. Es folgen Timo Braun mit sechs Treffern und Memet Yilmaz, der ebenfalls sechs Tore erzielt hat.