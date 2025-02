Eintracht Hohkeppel hat gerade erst dem MSV Duisburg ein 2:2 abgerungen und jetzt nochmal personell nachgelegt. Der neue Mann wurde bei Schalke, dem MSV Duisburg und bei RWO ausgebildet.

Leutrim Alimusaj kehrt dem Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck den Rücken und heuert bei Regionalligist Eintracht Hohkeppel an. Das vermeldete das Onlineportal "fupa".

"Leutrim hat beim Probetraining einen guten Eindruck hinterlassen, sodass wir uns entschieden haben, ihn mit in den Kader unserer Ersten zu holen. Mit ihm erweitern wir uns auch in der Breite", sagte Sportdirektor Kevin Theisen.

Alimusaj, geboren in Oberhausen, ist ein auf der linken Seite variabel einsetzbarer Spieler, der vor allem defensiv seine Stärken hat. Der 22-Jährige hat dazu eine Ausbildung genossen, die über jeden Zweifel erhaben ist.

Zunächst war er in seiner Heimatstadt unterwegs: bei TB Oberhausen, beim VfR 08 Oberhausen und bei Arminia Klosterhardt. Im Jahr 2015 schaffte er dann den Sprung in das Nachwuchsleistungszentrum des FC Schalke 04.

Vier Jahre blieb er bei den Königsblauen, ehe er im Sommer 2019 zum MSV Duisburg und ein Jahr später in die U19 von Rot-Weiß Oberhausen weiterzog. Den Sprung in den Herrenbereich vollzog er dann im Sommer 2021 beim SV Schermbeck.

Über den TV Jahn Hiesfeld, Adler Union Frintrop und eben den FC Wegberg-Beeck landete der 22-Jährige nun in Hohkeppel. Alimusaj hat Erfahrungen in der Junioren-Bundesliga sowie in diversen Oberligen gesammelt.

Erst zuletzt hatte Hohkeppel bereits drei Neuzugänge präsentiert: Sora Yamato, Deniz Güllü und Philipp Lambert. Yamato kam vom Siegburger SV nach Hohkeppel, Güllü vom SV Bergisch Gladbach 09. Beide Klubs spielen in der Mittelrheinliga.

Mit Lambert ist Hohkeppel zum Abschluss noch ein Coup gelungen. Der 19 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler kam bis zum Saisonende leihweise von Drittligist SV Sandhausen.

"Wir halten viel von Philipps Qualitäten, weshalb wir ihn zu Saisonbeginn mit einem Profivertrag ausgestattet haben. Allerdings gibt es für ihn in der derzeitigen Konstellation wenig Chancen auf Spielpraxis. Aufgrund dieser Umstände haben wir uns gemeinsam auf die Leihe in die Regionalliga verständigt, wo er auf gutem Niveau Spielpraxis sammeln kann", sagte Sandhausens Präsident Jürgen Machmeyer.

In Hohkeppel soll sich Lambert nun weiterentwickeln.