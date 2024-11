Der 13. Spieltag in der Westfalenliga Staffel zwei ist absolviert. Westfalia Herne verliert spät, die TSG Sprockhövel sichert Platz eins.

Am 13. Spieltag der Westfalenliga Staffel 2 gelang es der TSG Sprockhövel, ⁣ die Tabellenführung zu sichern. In der heimischen Klein-Arena bezwang die Balaika-Elf den [b]RSV Meinerzhagen mit 3:1.

Schon in der ersten Minute ging der Gastgeber durch Jasper Stojan in Führung. Ishak Dogan erhöhte (22.) und nur zwei Minuten später sorgte Agon Arifi mit dem Treffer zum 3:0 für die Vorentscheidung schon in Hälfte eins. Zwar erzielte Denis Emere noch das 3:1, jedoch gelang es den Gästen aus Meinerzhagen nicht, die Partie zu drehen. Damit ist Sprockhövel weiterhin Spitzenreiter.

Der TSG dicht auf den Fersen ist der FC Brünninghausen. Der Dortmunder Oberliga-Absteiger schlug das Schlusslicht vom SV Sodingen erwartungsgemäß mit 4:2. Sodingen wartet nun schon seit August auf einen weiteren Dreier - mickrige sieben Punkte stehen beim Tabellenletzten zu Buche.

Damit enteilt der FC Brünninghausen der SpVgg Horsthausen, die im Topspiel gegen den SV Vestia Disteln nicht über ein 2:2 hinauskam. Das 2:2 nimmt die SpVgg sicherlich dennoch gerne mit: Erst in der 90. Minute besorgte Rupieper den Ausgleich nach einem 0:2-Rückstand.

In der Tabelle wurde Horsthausen in der Folge vom FC Iserlohn überholt. Iserlohn war seines Zeichen beim SC Westfalia Herne zu Gast. Schon früh sorgte Maurice Bank für die Führung des Gastgebers. Lange sah es auch so aus, als könne Herne wichtige Punkte gegen einen starken Gegner einfahren. Doch dann sorgten späte Tore von Joel Westheide (85.) und Bircan Calik (90.) in der Crunchtime für eine bittere Heimniederlage aus Sicht der Westfalia. Wichtige Punkte fuhr der DSC Wanne-Eickel ein: In einem verrückten Sieben-Tore-Spiel, in dem sich die Gäste vom BSV Schüren immer wieder zurück in die Partie kämpften, gewann Wanne-Eickel schließlich mit 4:3 und zog damit an seinem Gegner in der Tabelle vorbei.

Eine weitere Niederlage musste der Lüner SV einstecken. Gegen den BSV Schüren setzte es ein 1:2 in der heimischen Kampfbahn Schwansbell.

In der Erin-Kampfbahn entschied ein früher Treffer von Brightney Igbinadolor (3.) das Spiel für Wacker Obercastrop - weitere Tore blieben aus, so fuhr der Holzwickeder Sport Club mit leeren Händen nach Hause. Bereits am Samstag (2.11) unterlag der SV Hohenlimburg der TuS Erndtebrück mit 0:4 im Kellerduell.