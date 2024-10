In der Westfalenliga 2 verpassen es die TSG Sprockhövel und der FC Brünninghausen an der Spitze davonzuziehen.

Für das Spitzenduo der Westfalenliga 2 war es ein gebrauchter Spieltag. Weder die TSG Sprockhövel noch der FC Brünninghausen punkteten dreifach. Dabei kam die TSG sogar noch mit einem blauen Auge davon und steht weiterhin an der Tabellenspitze.

Sprockhövel erarbeitete sich im Spitzenspiel gegen den FC Iserlohn zumindest einen Punkt. Nach knapp 30 Minuten lag die Mannschaft von Trainer Andrius Balaika mit 0:2 zurück. Aber noch vor der Pause glich die TSG noch aus und rettete so einen Punkt.

Das war Brünninghausen nicht vergönnt. Der FCB aus Dortmund verlor mit 1:4 beim SC Obersprockhövel und zudem auch noch Ilyas Khattari in der 90. Minute mit einer Roten Karte. Sie bleiben dank der starken Vorwochen aber weiter auf dem zweiten Tabellenplatz.

Dahinter steht nun die SpVgg Horsthausen, die sich in beständiger Form präsentiert - so auch gegen den Holzwickeder SC. Zwar machte das Team von Trainer Marcel Gerresheim den 3:0-Sieg erst in den Schlussminuten klar, aber darüber dürfte schon bald niemand mehr sprechen.

Für die anderen Vereine aus dem Herner Stadtgebiet war es indes ein gebrauchter Spieltag. Der SV Sodingen verlor bereits am Samstagabend mit 0:4 gegen Vestia Disteln und steht auf einem Abstiegsplatz, mit nun schon vier Punkten auf das rettende Ufer.

Fünf Punkte auf den ersten Abstiegsplatz hat der DSC Wanne-Eickel. Mit einem Sieg gegen den SV Hohemlimburg hätten sie dieses Polster vergrößern können. Aber die Wanne-Eickeler verspielten eine 3:1-Führung in der letzten halben Stunde und mussten sich so mit einem 3:3 zufriedengeben.

Ohne Punkt ging der Spieltag für Westfalia Herne zu Ende. Die Herner wachten beim BSV Schüren wohl zu spät auf, lagen bereits 0:3 zurück, als sie sich erstmals anmelden konnten. Zum Unentschieden reichte das aber nicht. Am Ende stand ein 2:3 aus Herner Sicht.

Wacker Obercastrop durfte hingegen wieder jubeln. Sie gewannen beim Schlusslicht TuS Erndtebrück mit 2:1 und haben so wieder Kontakt zur oberen Tabellenhälfte.

So wie auch der RSV Meinerzhagen, der sich mit 5:2 gegen den Lüner SV durchsetzen konnte. Dabei lagen sie zunächst zurück, konnten ab der 64. Minute in Überzahl agieren und noch vier Tore, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich, folgen lassen.