Der FC Iserlohn hat die Spitze der Westfalenliga II übernommen. Und Antonio da Silva hat sein erstes Tor geschossen für Obercastrop. Wanne-Eickel steckt nun wieder im Abstiegskampf.

Am Samstag wollte Westfalia Herne in der Westfalenliga II Druck ausüben auf die Konkurrenz, die teilweise am Sonntag gegeneinander spielte. Beim Letzten TuS Erndtebrück sollte ein Pflichtsieg eingefahren werden.

Doch es kam anders: Denn die Mannschaft von Trainer Christian Knappmann verlor beim Schlusslicht mit 1:3. Für Erndtebrück der erste Sieg der Saison. Für Herne die vierte Auswärtspleite in Serie.

Bis zur Pause passierte nicht viel in Erndtebrück, dann schlugen die Hausherren dreimal zu. Clemens Tartan, Kaito Nakamura und William Wolzenburg stellen die Weichen auf Sieg, Maurice Bank gelang nur der Anschluss kurz vor dem Ende.

Gegenüber der WAZ betonte Westfalia-Vorstandsmitglied Benny Backes:"Für uns als Verein ist das absolut ärgerlich. Wir haben uns andere Ziele gesetzt, und so verlierst du ordentlich Boden nach oben. So wird das nächste Heimspiel gegen Hohenlimburg zum Pflichtsieg.“

Fünf Punkte beträgt nach zehn Spieltagen der Herner Rückstand zum Spitzenreiter FC Iserlohn. Die Iserlohner waren der große Gewinner des Spieltags. Sie gewannen das Topspiel gegen den FC Brünninghausen mit 2:1. Moritz Weinrich und Joel Westheide brachten die Gastgeber vor der Pause mit 2:0 in Führung. Nach dem Wechsel kam Brünninghausen Kerim Yüksel Karyagdi nur noch zum Anschluss.

Neben dem eigenen Sieg profitierte Iserlohn auch vom torlosen 0:0 der TSG Sprockhövel beim SV Hohenlimburg.

Während Iserlohn die Tabelle anführt, steht ganz unten weiter der TuS Erndtebrück, der aber nach dem Sieg gegen Herne den Anschluss herstellen konnte. Eine bittere Pleite gab es für den Lüner SV, der das Kellerduell gegen den BSV Schüren verlor und wie Erndtebrück vier Zähler Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz hat.

Den belegt der DSC Wanne-Eickel, der das Heimspiel gegen Wacker Obercastrop mit 0:3 verlor und damit wieder im Abstiegskampf steckt. Unter den Torschützen bei Obercastrop. Antonio da Silva, Ex-Star des BVB, der gleich bei seinem ersten Einsatz für den Westfalenligisten traf.