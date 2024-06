Der Lüner SV bastelt aktuell immer noch an dem Kader 2024/2025 für die Westfalenliga-Saison. Dabei ist dem LSV auch ein kleiner Transfercoup gelungen.

Trainer Hayrettin Celik und Sportchef Athavan Varathan arbeiten weiter intensiv am rundumerneuerten Westfalenliga-Kader des Lüner SV. Nun konnte der LSV auch einen dicken Fisch an Land ziehen.

Tarik Kurt, 26 Jahre alt und gebürtig aus Unna, wohnhaft in Dortmund, stößt zum Löwenrudel dazu. Der ehemalige U-Nationalspieler der Türkei kann auf eine ordentliche Karriere zurückblicken. Er kommt vom Königsborner SV zum Lüner SV.

Mit Borussia Dortmund gewann er zweimal die U17-Meisterschaft und ein Mal die U19-Meisterschaft. Außerdem wurde er mit Rot-Weiß Oberhausen Niederrheinpokalsieger, wobei er im Wettbewerb zum Torschützenkönig avancierte. Tarik bringt zudem Regionalliga-Erfahrung aus 64 Spielen mit. Für RWO absolvierte er insgesamt 76 Pflichtspiele und erzielte dabei 34 Treffer.

Er und LSV-Cheftrainer Celik kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit im Nachwuchs bei Borussia Dortmund. Später kreuzten sich ihre Wege auch bei Rot-Weiß Oberhausen. Nun treffen sie sich ein drittes Mal beim Lüner SV.

"Tarik ist ein Freigeist, der unser Spiel bereichern wird. Auch er hat sich für das neue Projekt entschieden, das wir gemeinsam ab Juli angehen werden. Die Vorfreude ist groß", erzählt Celik, der sich noch mit seiner Familie im Sommerurlaub in Spanien befindet.

Lüner SV: Auch Spieler aus Hamm und Münster stoßen dazu

Wenn Celik bald seine Schützlinge zum Aufgalopp bittet, dann wird auch Damasy Daniel dabei sein. Er stößt von der Hammer Spielvereinigung zum LSV.

"Damasy ist ein Fußballer, der für den Sport lebt. Er geht für dich durchs Feuer und geht im Spiel dahin wo es weh tut. Es steckt noch viel Potential in ihm", betont Lünens Sportchef Varathan, der dieser Tage auch Jan Schüpphaus aus der U19 des Zweitliga-Aufsteigers SC Preußen Münster verpflichten konnte.

Varathan: "Der Verein sieht in ihm einen Torwart mit großem Potenzial und unterstützt ihn in seiner weiteren Entwicklung. Ziel ist es, Jan behutsam an die Anforderungen des Seniorenfußballs heranzuführen und ihm die Möglichkeit zu geben, wertvolle Spielpraxis zu sammeln."