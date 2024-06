Wer macht das Rennen um die Regionalliga West? Nach dem Aufstieg von Eintracht Hohkeppel in diesem Jahr bringt sich die Konkurrenz in Stellung.

Der FC Wegberg-Beeck gibt weiter Gas auf dem Transfermarkt. Der Absteiger aus der Regionalliga West hat mit Justin Strauch einen neuen Torhüter vom künftigen Ligakonkurrenten FC Hennef vorgestellt.

"In den Spielbeobachtungen hat Justin herausragende Leistungen gezeigt. Neben seinen Fähigkeiten als Torwart zeichnet er sich besonders durch sein technisches Können mit dem Ball am Fuß aus. Wir freuen uns sehr, dass wir einen jungen, ambitionierten Torwart für uns gewinnen konnten", sagte Dirk Meier, Torwarttrainer beim FC Wegberg-Beeck.

Seit November 2023 kam Strauch in 14 von 17 möglichen Ligaspielen zum Einsatz. In der Jugend spielte er beim FC Roetgen und Hertha Walheim. Für Arminia Eilendorf spielte der Rechtsfuß 63-mal in der Landesliga.

Der FC Wegberg-Beeck bringt sich also in Stellung, aber auch ein weiterer großer Name in der Mittelrheinliga macht auf sich aufmerksam. Traditionsklub Bonner SC hat sich die Dienste von Kelana Mahessa gesichert. Der gebürtige Kölner kommt vom Ligakonkurrenten SpVg Frechen.

"Kelana ist ein absoluter Kreativspieler, er ist beidfüßig und kann im Mittelfeld alle Positionen besetzen. Außerdem bringt er die für diese Rolle nötige Spielintelligenz mit. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den Bonner SC entschieden hat, um den nächsten Entwicklungsschritt in seiner Fußballkarriere zu gehen", sagte Sportdirektor Daniel Zilken über den 23-Jährigen, der die indonesische Staatsbürgerschaft besitzt.

Die offensive Spielweise des Trainers sei einer der Gründe für den Transfer zu den Rheinlöwen gewesen, sagte Mahessa. "Er war ein weiterer ausschlaggebender Punkt für den Wechsel. Es gefällt mir, wie er über Fußball denkt und wie er spielen lassen möchte: mutig nach vorne, frühes und aggressives Verteidigen."

Weiter sagte der defensive Mittelfeldspieler: "Wenn du oben in der Tabelle mitspielen willst, musst du ganz weit vorne die Bälle erobern. Genau das verkörpert der Trainer. Ich glaube, dass er mich weiterbringen wird."