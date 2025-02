Mike Tullberg feiert eine erfolgreiche Rückkehr an die Seitenlinie der U19 von Borussia Dortmund. Der MSV spielt remis, RWE und Schalke können aus unterschiedliche Gründen nicht punkten.

Spieltag 2 in der U19 DFB-Nachwuchsliga. Die nun zweigeteilte Liga befindet sich in der Hauptrunde. Hier werden in der Liga A, eingeteilt in vier Gruppen mit je sechs Mannschaften, die Teilnehmer an den Playoffs zur Meisterschaft ermittelt.

Mit Mike Tullberg zurück an der Seitenlinie hat Borussia Dortmund in der Gruppe D wieder in die Erfolgspur gefunden. Nachdem der BVB den Hauptrunden-Auftakt gegen RB Leipzig nach langer Unterzahl mit 1:2 verlor, reichte gegen den Karlsruher SC ein Tor zu drei Punkten.

Ousmane Diallo war der Mann des Tages für die Borussia. In der 32. Minute erzielte der 17-Jährige den einzigen Treffer der Partie. Zum Auftakt hatte der KSC gegen Unterhaching noch ein 4:0 gefeiert, mit dem 1:0-Sieg zog der BVB nach Punkten gleich.

Die Liga B der Hauptrunde ist in sieben Staffeln geteilt. In Gruppe G empfing Rot-Weiss Essen den FC Hennef 05 und wollte den ersten Sieg feiern. Doch gegen Hennef kassierten die Essener zu Hause eine 2:3-Niederlage. In der siebenköpfigen Gruppe ist RWE vorerst Tabellenletzter.

Schalke-Partie fällt aus - RWO am Sonntag

Auch der MSV Duisburg ist in Gruppe G, musste an diesem Wochenende aber den Weg nach Niedersachsen zum VfL Osnabrück antreten und kam immerhin mit einem Zähler im Gepäck zurück ins Ruhrgebiet. Mit dem 1:1 - Fynn Meurer traf für den MSV zum Ausgleich - sind die Zebras nach diesem Spieltag Spitzenreiter.

Am Sonntag sollte dann eigentlich auch die U19 des FC Schalke 04 um Zähler kämpfen. Doch die Partie beim Chemnitzer FC fiel der Witterung zum Opfer und musste verschoben werden. Neuer Termin ist der 16. März. Nachdem es im ersten Spiel der Hauptrunde ein 0:2 gegen den 1. FC Heidenheim gab, stehen die Knappen bei ihrem zweiten Spiel der Liga A Gruppe A bereits unter Druck.

Die Sonntags-Partie von Rot-Weiß Oberhausen beim FC St. Pauli (11 Uhr) soll dagegen wie geplant stattfinden.