Westfalenliga 2: Neheim gibt Rote Laterne ab - Spitzenreiter Holzwickede patzt

VfL Osnabrück 18:30 Fortuna Düsseldorf 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Der Tabellenführer Holzwickede ließ am 20. Spieltag in der Westfalenliga 2 Punkte liegen. Die ärgsten Verfolger profitierten. So lief der Spieltag.

Am Sonntag - 10. März 2024 - stand der 20. Spieltag der Westfalenliga 2 auf dem Programm. Bereits am Samstag schlug der SV Sodingen den TuS Erndtebrück auswärts mit 4:1 (0:0). RevierSport liefert eine Zusammenfassung der Resultate: Holzwickeder SC - FC Iserlohn 0:0 Für den Tabellenführer reichte es zu Hause gegen den FC Iserlohn nur zu einer Nullnummer. Der HSC bleibt dennoch an der Spitze, allerdings holten die Verfolger auf und verkürzten den Abstand. Concordia Wiemelhausen - RSV Meinerzhagen 1:0 (0:0) Concordia Wiemelhausen siegte trotz eines Platzverweises in der 73. Minute knapp mit 1:0 gegen den RSV Meinerzhagen und bleibt als Drittplatzierter im Rennen um den Aufstieg. Nick Ruppert (67.) erzielte den entscheidenden Treffer für die Bochumer. SpVgg Horsthausen - FC Lennestadt 4:1 (3:0) Der Aufsteiger legte bereits mit einer 3:0-Führung im ersten Durchgang den Grundstein für die drei Punkte. Der FCL muss als Tabellenvorletzter um den Klassenerhalt zittern. SC Neheim - Hombrucher SV 4:0 (1:0) Im Kellerduell setze sich der SC Neheim deutlich mit 4:0 durch und reichte damit die Rote Laterne an den Hombrucher SV weiter. Der SCN machte einen Satz auf Rang 14. Wacker Obercastrop - Lüner SV 1:1 (0:0) Der SV Wacker Obercastrop und der Lüner SV teilten die Punkte. Ünal Kurtulus (53.) brachte den Gast zunächst in Führung, ehe Elvis Shala den Ausgleich erzielte (69.) DSC Wanne-Eickel - SC Obersprockhövel 1:4 (1:0) Eine böse Klatsche kassierte der DSC Wanne-Eickel - und das trotz einer Halbzeitführung. Im zweiten Durchgang ging dem DSC dann allerdings die Puste aus und er verlor 1:4 gegen Obersprockhövel. Westfalia Soest - BSV Schüren 4:2 (1:0) Die Soester verkürzten den Rückstand auf den Spitzenreiter Holzwickede dank eines 4:2-Heimsiegs. Dabei profitierte die Westfalia davon, dass ein BSV-Akteur nach nicht mal 15 Minuten vom Platz flog. Nun hat Soest 36 Punkte auf dem Konto und liegt nur noch zwei Zähler hinter dem HSC.

Zur Startseite