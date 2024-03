Der VfL Bochum will einen Fehler korrigieren, den er 2015 beging. Die U23 soll wieder in den Spielbetrieb eingegliedert werden.

Am 21. Mai 2015 hat die U23 des VfL Bochum ihr letztes Spiel bestritten. In der Regionalliga West stand am Ende der Saison 2014/15 der sportliche Abstieg in die Oberliga Westfalen.

Doch das war damals egal, denn der Klub wollte seine U23 abmelden. Der damalige VfL-Sportvorstand Christian Hochstätter begründete das so: "In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass aus unserer Zweiten Mannschaft – mit Ausnahme der Torhüter – zu wenige Talente den Sprung in den Profikader geschafft haben, wohingegen die talentiertesten Spieler aus der U 19 den direkten Weg zu den Lizenzspielern gegangen sind. Die Ersatzspieler bei den Profis haben zudem kaum die Gelegenheit, in der Regionalliga Spielpraxis zu erlangen, da die Spiele der U23 oft parallel zu den Spielen der Profis angesetzt sind. Aus diesen rein sportlichen Gründen erscheint es uns ratsam, die U23 nicht mehr zu melden."

Wobei auch der finanzielle Aspekt eine Rolle schien, man erhoffte sich damals eine Kostenreduzierung von rund 1,5 Millionen Euro pro Jahr, ein Teil sollte davon in die Stärkung des Lizenzspielerkaders und die Neuorientierung der Jugendarbeit fließen.

Nun gibt es offenbar die Rolle rückwärts. Denn bereits auf der letzten Mitgliederversammlung wurde das Thema angesprochen, der VfL will wieder eine U23 ins Rennen schicken - und das schon ab der kommenden Saison. Bochums Sportchef Patrick Fabian ist ein klarer Befürworter der Nachwuchsmannschaft.

Jetzt ist klar: Der VfL hat den Antrag gestellt, wie die WAZ berichtet:

Am 5. März soll auf einer Präsidiumssitzung über den Antrag entschieden werden. Vermutlich wird dieser durchgewunken, dann wäre auch klar, wo die U23 des VfL an den Start gehen würde. In der sechsten Klasse, von dort soll dann mit Sicherheit schnell der Aufstieg in die Oberliga Westfalen angegangen werden.

Der VfL hat Glück, dass die Statuten im Verband Westfalen es erlauben, dass eine U23 nicht in der untersten Spielklasse starten muss. Dort heißt es: "Eine zurückgezogene U23 wird bei Neuanmeldung immer eine Spielklasse unter der Ausstiegsklasse eingruppiert, höchstens jedoch der Oberliga Westfalen. Als Ausstiegsklasse wird diese zugrunde gelegt, welche die Mannschaft nach Rückzug, inklusive Auf- beziehungsweise Abstieg, in der darauffolgenden Saison belegt hätte.“

Da die U23 der Bochumer in der Saison 2014/15 sportlich abgestiegen war, wird die Oberliga Westfalen zugrunde gelegt, unter dieser liegt die Westfalenliga, wo es für die U23 losgehen könnte.

Die Aufstellung vom letzten Spiel einer Bochumer U23 im Mai 2015 beim SC Verl

Weeke - März (65. Göttel), Jakubowski, Spillmann, Cokkosan - Siala, Zajas - Kurt, Brümmer, Balci - Tünte

Tore: 1:0 Engelmann (34.), 2:0 Haeder (47.), 2:1 Jakubowski (73.), 3:1 Hecker (75.)