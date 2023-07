Mittelrheinliga: Ehemaliger Zweit- und Drittliga-Profi wechselt vom WSV zum Bonner SC

Nach zwei erfolgreichen Jahren beim Wuppertaler SV zählte Marco Königs in der vergangenen Saison unter Hüzeyfe Dogan nicht mehr zum Stammpersonal. Nun hat er einen neuen Verein.

Marco Königs hat in seiner Laufbahn schon einiges gesehen. Nachdem er seine ersten Schritte im Seniorenbereich bei Fortuna Düsseldorf II ging, führte der Weg über Preußen Münster, Wehen Wiesbaden, Jahn Regensburg, Fortuna Köln, die Würzburger Kickers und Hansa Rostock kurzzeitig zurück zu den Preußen, ehe er 2020 beim Wuppertaler SV eine neue Heimat fand. Insgesamt kann Königs auf 28 Spiele in der 2. Bundesliga (eine Vorlage), 190 Einsätze in der 3. Liga (39 Tore, 19 Vorlagen) und 84 Regionalliga-Partien (19 Tore, neun Vorlagen) zurückblicken.

Im Bergischen zählte der Stürmer in den ersten beiden Spielzeiten zu den Stammspielern, absolvierte wettbewerbsübergreifend zunächst 38 (zwölf Tore, zwei Vorlagen), dann 41 Pflichtspiele (neun Tore, vier Vorlagen). In der zurückliegenden Saison hatte der mittlerweile 33-Jährige gegen Top-Torjäger Serhat-Semih Güler und Roman Prokoph allerdings meist das Nachsehen.

Königs sammelte in der Liga nur noch 16 Einsätze, zumeist von der Bank, und blieb ohne Tor. Immerhin ein Treffer gelang ihm in zwei Niederrheinpokal-Einsätzen. Nach der zurückliegenden Saison folgte die Verabschiedung bei den Rot-Blauen.

Königs bleibt Rot-Blau

Jetzt steht fest, wo Königs die Schuhe in der kommenden Spielzeit schnüren wird. Die Vereinsfarben bleiben gleich, in der Ligapyramide geht es allerdings zwei Stockwerke nach unten. Der Mittelstürmer wechselt ablösefrei zum Mittelrheinligisten Bonner SC.

„Mit seinen 33 Jahren passt Marco perfekt in das Konzept, das wir uns für unseren Kader vorgestellt haben. Als Mittelstürmer mit Erfahrung in der 2. und 3. Liga bringt er zudem eine Menge Flexibilität und Expertise mit, die uns in der neuen Spielzeit sehr helfen werden“, betonte Sportdirektor Daniel Zilken bei der Verpflichtung.

In den Gesprächen habe man schnell zueinandergefunden. „Von Anfang an hat er uns signalisiert, dass er bereit ist, die Herausforderung anzunehmen und zu zeigen, dass er mit seinen Qualitäten dazu beitragen kann, das Team voranzubringen“, gab Zilken einen Einblick.

Auch Königs selbst betonte, dass die Gespräche „von Anfang an super“ waren. „Ich bin motiviert, gemeinsam mit der Mannschaft hier anzupacken und etwas Großes zu bewegen“, kündigte der Neuzugang an.

„Etwas Großes“ wartet gleich am ersten Spieltag auf den BSC. Denn am Freitag, 11, August (19.30 Uhr), eröffnen die Rheinlöwen im heimischen Sportpark Nord die Saison in der Mittelrheinliga mit einem Derby. Zu Gast ist der amtierende Meister FC Hennef 05.