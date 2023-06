Westfalia Herne: Nächster Neuzugang ist ein "Hochkaräter" und bringt Profi-Erfahrung mit

Nach dem Abstieg in die Landesliga hat Westfalia Herne einen Neuzugang präsentiert. Er gehöre zu den absoluten Top-Verstärkungen, so der Verein.

Nach dem zweiten Abstieg in Serie wird es bei Westfalia Herne einen Umbruch geben. Das kündigte Trainer Hayrettin Celik nach dem Ende der Saison an. "Die Mannschaft wird komplett verändert", sagte der Coach.

Ein weiteres neues Gesicht hat der Traditionsverein jetzt vorgestellt. Aleksandar Gjorgjievski wechselt zum SCW. Die Herner bezeichnen den 30-Jährigen als einen "Hochkaräter".

Denn: Gjorgjievski bringt Erfahrung aus dem Profifußball mit. In seiner Heimat Nordmazedonien spielte der Rechtsverteidiger früher in der ersten Liga. Anfang 2017 kam Gjorgjievski nach Deutschland zum TuS Bövinghausen. Mit dem Verein gelang ihm der rasante Durchmarsch von der Kreis- bis in die Oberliga. Im vergangenen Sommer verließ Gjorgjievski den TuS und wechselte zum Bezirksligisten FC Roj. Herne wird seine dritte Station in Deutschland sein.

"Aleks ist nicht nur aufgrund seiner fußballerischen Fähigkeiten ein wichtiger Baustein der neuen Saison. Er bringt auch menschliche Reife mit und wird eine Führungsposition in der Verteidigung und der gesamten Mannschaft übernehmen", erklärt der Verein in einer Mitteilung.

Westfalia Herne: Bald weitere Zu- und Abgänge

Und weiter: "Neben Ballermann Schuster und Kimaz Hamza zählt er zu den absoluten Top-Verstärkungen. Dazu kommen die Sezen-Brüder, die aufgrund ihrer Verletzungen auch fast als Neuzugänge gesehen werden müssen. Auch Ali Gülcan wird uns als absolute Topkraft auf dem Flügel erhalten bleiben." Weitere Zu- und Abgänge sollen zeitnah folgen, kündigt die Westfalia an.

Westfalia Herne: Transfers im Überblick (Stand 1. Juni)

Zugänge: Aleksandar Gjorgjievski (FC Roj), Samir Bouachria (SV Horst), Marvin Schuster (Hombrucher SV), Kimaz Hamza (Türkspor Dortmund)

Abgänge: Raus Sossong (Adler Frintrop), Simon Struck (TVD Velbert), Murat Satir (RW Türkspor), Olcay Yilmaz (Lüner SV), Daniel Dudek (SG Wattenscheid, Leihende)