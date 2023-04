Westfalenliga 2: Tabellenführer auf Kurs Oberliga - Brünninghausen schlägt Iserlohn souverän

Am 24. Spieltag der Westfalenliga 2 gewann der FC Brünninghausen mit 3:0 (2:0) gegen den FC Iserlohn. Durch den Erfolg bleibt der Tabellenführer weiter voll auf Oberliga-Kurs.

Der FC Brünninghausen setzte am 24. Spieltag der Westfalenliga 2 seine Siegesserie fort und schlug den FC Iserlohn hochverdient mit 3:0 (2:0). Durch den Erfolg holte die Mannschaft von Cheftrainer Rafik Halim den nunmehr sechsten Dreier in Folge.

Sebastian Kruse brachte den Tabellenführer in der 27. Spielminute durch einen Abstauber nach einem Eckball in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Dietrich Liskunov mit seinem 15. Saisontreffer auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel sorgte Silas Lennertz mit seinem Treffer zum 3:0 in der 57. Minute für die Vorentscheidung und setzte gleichzeitig den Schlusspunkt der Partie.

Brünninghausens Trainer Halim war nach dem ungefährdeten Sieg zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Wir haben das Spiel von der ersten Minute an kontrolliert. Es war nicht so, dass wir einige Schrecksekunden hatten, wie es in den vergangenen Wochen oft der Fall war. Wir haben keinen Weckruf gebraucht, waren kontrolliert und hatten viel Ballbesitz. Bereits in der ersten Halbzeit haben wir drei bis vier gute Einschussmöglichkeiten gehabt”, bilanzierte Halim nach der Partie.

FC Brünninghausen: Broda - Ziegelmeir, Kruse (74. Deppe), Tekin (83. Gedaschke), Lennertz - Brümmer, El Hamassi, Cinar, Liskunov (66. Trawinski), Trapp (66. Rudnik), Gondrum (83. Schrey) Broda - Ziegelmeir, Kruse (74. Deppe), Tekin (83. Gedaschke), Lennertz - Brümmer, El Hamassi, Cinar, Liskunov (66. Trawinski), Trapp (66. Rudnik), Gondrum (83. Schrey) FC Iserlohn: Dreesen - Ernst, Aboagye, Lemrini, Hollmann - Abdelaziz, Tahiri (69. Candido), Janetzki (60. Grosonja), Moussaoui (63. Weinrich) - Maleika (46. Schneider), Dunkwu (79. Wieczorek) Tore: 1:0 Kruse (27.), 2:0 Liskunov (43.), 3:0 Lennertz (57.) Schiedsrichter: Fabian Kiehl

Auch in der zweiten Halbzeit zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Brünninghausen war die spielbestimmende Mannschaft und die Gäste aus Iserlohn taten sich weiterhin schwer damit, zu ihrem Spiel zu finden.

Der Sieg war zu keiner Zeit gefährdet und am Ende mussten wir ein wenig die Kräfte schonen, weil in den kommenden Wochen noch einiges auf uns zukommt, inklusive dem Pokalspiel gegen Türkspor. Rafik Halim

„In der zweiten Halbzeit haben wir da weitergemacht, wo wir in der ersten Halbzeit aufgehört haben. Der Sieg war zu keiner Zeit gefährdet und am Ende mussten wir ein wenig die Kräfte schonen, weil in den kommenden Wochen noch einiges auf uns zukommt, inklusive dem Pokalspiel gegen Türkspor”, erklärte der Coach.

Iserlohns Trainer Borchmann: „Waren hinten einfach nicht gut genug”

Nach zuletzt zwei Spielen ohne Niederlage in Folge gab es an diesem Spieltag für Iserlohn beim Spitzenreiter nichts zu holen. Cheftrainer Maximilian Borchmann zeigte sich nach dem Schlusspfiff dennoch als fairer Verlierer.

„In der ersten Hälfte habe ich ein ausgeglichenes Spiel gesehen. Auch wenn Brünninghausen mehr Kontrolle hatte, haben wir das eigentlich gut gemacht. Bei den Gegentoren haben wir es dem Gegner zu einfach gemacht. Beim ersten Treffer müssen wir den Ball weg köpfen oder der Torwart muss ihn fangen. Der zweite Treffer war gut herausgespielt. Dementsprechend hatten wir eine schwierige Ausgangslage für die zweite Halbzeit”, bilanzierte Borchmann.

Zwar konnten sich die Gäste im zweiten Durchgang durchaus einige Möglichkeiten erspielen, jedoch ließ die Mannschaft aus Iserlohn die Konsequenz im Abschluss bis zum Spielende vermissen. „Beim dritten Treffer müssen wir den Ball nach außen köpfen, dann passiert gar nichts. Unter dem Strich waren wir hinten einfach nicht gut genug, weil wir zu viele Fehler gegen eine starke Offensive gemacht haben. Auch vorne hat uns die Durchschlagskraft gefehlt und deswegen ging die Partie auch verdient mit 3:0 an Brünninghausen”, gestand sich der Gästetrainer ein.

Am kommenden Spieltag wird der FC Brünninghausen beim SC Neheim gastieren. Der FC Iserlohn empfängt den SV Sodingen.