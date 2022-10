In der Westfalenliga 2 ist ein Trainer zurückgetreten, der erst zu dieser Saison übernommen hatte. Anlass dafür sind gesundheitliche Gründe.

Trainer-Rücktritt in der Westfalenliga 2: Christian Mengert ist als Coach des SV Wacker Obercastrop zurückgetreten. Das teilte der Verein nach dem 1:1 beim SC Neheim am vergangenen Sonntag mit.

Nach neun Spielen haben die Obercastroper erst einen Sieg und insgesamt sieben Punkte auf dem Konto, stehen auf dem ersten Abstiegsplatz. Das sportliche Abschneiden hat aber offenbar nichts mit der Entscheidung Mengerts zu tun. Vielmehr haben ihn gesundheitliche Gründe zu diesem Schritt bewogen. Das schrieb der Verein in einer Mitteilung und bat zugleich darum, die Privatsphäre Mengerts zu respektieren.





Wer seinen Posten übernimmt, ist derzeit ungewiss. Man wolle sich "in Ruhe um eine Nachfolgeregelung bemühen", heißt es vom SV Wacker. Bis die gefunden ist, übernimmt der Sportliche Leiter und Co-Trainer Steffen Golob interimsweise. Er hatte Mengert bereits am Sonntag vertreten.

Unterstützt wird er dabei von einem prominenten Namen: Ex-Profi Jürgen Duah steht Golob zur Seite. Der 36-Jährige spielt einst für den VfL Bochum II, die SG Wattenscheid und bestritt 20 Drittliga-Begegnungen im Trikot von Preußen Münster. Er war bereits unter Mengert als Assistent tätig. Auch Torwart-Trainer David Menke bleibt Teil des Trainerteams.

Mengert hatte erst im Sommer übernommen. In den vorigen fünf Jahren stand Aytac Uzunoglu an der Seitenlinie. Er führte den Klub aus der Bezirksliga in die Westfalenliga und feierte dort zweimal den Klassenerhalt. Jetzt geht die Trainersuche in Obercastrop von vorne los.

Ob es Vollzug bis zum kommenden Heimspiel gegen den RSV Meinerzhagen (Sonntag, 15.30 Uhr) geben wird, bleibt abzuwarten.