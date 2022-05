Wacker Obercastrop: 206-facher Regionalliga-Spieler wird neuer Trainer

Der Westfalenligist SV Wacker Obercastrop hat einen neuen Trainer verpflichtet. Für die Bochumer U23 oder den FC Kray hat er 206 Regionalliga-Spiele absolviert.

Der SV Wacker Obercastrop hat einen neuen Trainer für die kommende Saison in der Westfalenliga verpflichtet. Christian Mengert übernimmt das Amt von Aytac Uzonoglu, der den Verein am Saisonende verlassen wird. Mengert ist seit Januar 2020 für den Verein als Spieler aktiv gewesen und wird mit dem letzten Spiel am 6. Juni gegen den FSV Gerlingen seine Spielerkarriere beenden. Sein Co-Trainer wird Jürgen Duah, als Torwarttrainer wird David Menke fungieren.

„Der Name Christian Mengert spielte schon länger in unseren Köpfen eine Rolle. Menschlich ist sowieso alles in Ordnung, er ist ambitioniert, hat Erfahrung und jetzt passte alles zur rechten Zeit“, erklärt Steffen Golob, Sportlicher Leiter des SV Wacker Obercastrop, zur Entscheidungsfindung. Die Wege waren kurz, wie Golob erzählt: „Für das erste Gespräch habe ich ‚Chrise‘ angerufen, als er gerade joggen war.“

Mengert spürt Vertrauen von Verein und Umfeld

Für den Vorsitzenden des SVWO, Martin Janicki, erfüllt der Pädagoge Christian Mengert das Anforderungsprofil des Klubs komplett: „Neben seiner B-Lizenz ist er ein erfahrender Mann im Amateurfußball. Seine Erfahrung von über 200 Regionalliga-Spielen als Spieler und unsere Vereins-DNA, die er schon als Spieler verkörpert, weil er unseren Verein und das gesamte Umfeld kennt, prädestinieren ihn zum perfekten Nachfolger unseres aktuellen Trainers Aytac Uzunoglu. Wir sind davon überzeugt, dass er unser Projekt im nächsten Schritt weiter mit Leben füllen wird.“

Christian Mengert freut sich auf die neue Aufgabe beim SV Wacker Obercastrop: „Ich spüre das Vertrauen des Vereins und des Umfelds. Wir haben ein richtig gutes Team, das beinhaltet auch das Trainerteam – mit unserem Physio Maurice Kirchhoff eingeschlossen.“

Der 32-jährige Mengert kommt aus der Jugend des VfL Bochum und hat insgesamt neun Jahre für den heutigen Bundesligisten gespielt, dabei auch an der Seite seines künftigen Cos Duah, aber auch von Michael Esser, dem jetzigen Ersatzkeepers des VfL, der einst seine Karriere bei Wacker Obercastrop behonnen hatte. Für die U23 des VfL absolvierte er insgesamt 148 Regionalliga-Spiele, stand aber auch dreimal bei der ersten Mannschaft in der 2. Bundesliga auf dem Platz. Insgesamt kommt er auf 206 Regionalligaspiele für den VfL II und den FC Kray sowie 29 Oberliga-Spiele für den Essener Klub und 21 Westfalenligaspiele für Wacker Obercastrop.

Der Trainingsauftakt unter dem neuen Coach ist für den 5. Juli terminiert. Zuvor wird sich das Team ab dem 1. Juli zu einer dreitägigen Team-Building-Maßnahme zusammenfinden.