Westfalenliga 2: Vier Neue und vier Siege – die TuS Hordel ist das Team der Stunde

In der Westfalenliga 2 steht die TuS Hordel mit 44 Punkten auf Platz zwei und ist aktuell der ärgste Verfolger von Aufstiegskandidat TuS Bövinghausen. Die vergangenen vier Spiele konnte Hordel allesamt für sich entscheiden, jüngst gab es einen 3:2-Sieg gegen den BSV Schüren.

Der Sportliche Leiter des TuS, Jörg Versen, erklärt den guten Lauf seiner Mannschaft: „Nach dem Trainerwechsel haben wir eine gewisse Zeit gebraucht, um uns zu finden. Wir haben uns stetig verbessert, das sieht mittlerweile nach einem richtigen Plan aus. Mit bestimmten Dingen gehen wir auch einfach vernünftig um, wir haben kaum Coronafälle und sind verschont von größeren Verletzungen.“

Die Bochumer haben noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand, sollten beide gewonnen werden, könnte die TuS sogar auf acht Zähler an Bövinghausen heranrücken. Es erscheint jedoch trotzdem äußerst unwahrscheinlich, dass dem Tabellenführer der erste Platz noch streitig gemacht werden kann.

Die neuen Spieler von TuS Hordel Sven Möllerke (SG Welper), Kevin Rudolph, Patrick Rudolph (beide SV Sodingen) und Robin Schultze (Holzwickeder SC)

Zu möglichen Aufstiegsambitionen in der kommenden Spielzeit hält sich Versen noch bedeckt: „Wir sind momentan Zweiter und wollten in dieser Saison im oberen Drittel mitspielen. Wir lassen das alles auf uns zukommen und werden einen vernünftigen Kader zusammenstellen. Es ist uns schon gelungen, vier sehr gute Verpflichtungen zu tätigen. Dazu haben wir bisher kaum Abgänge zu verzeichnen.“

Sein Zusatz: „Wir wollen die Chance nutzen, die wir Stand jetzt haben. Es werden sicher noch Rückschläge kommen. Wir haben einige Nachholspiele, die an unsere Substanz gehen werden.“

Nachdem Frank Benatelli im September zurückgetreten ist, wird die Mannschaft des Tabellenzweiten von Spielertrainer Patrick Polk geführt. An dieser Konstellation wird sich auch in der neuen Saison nichts ändern, Versen verrät: „Warum sollten wir etwas ändern, das gut funktioniert? Wir planen mit dem aktuellen Trainerteam bereits die neue Saison und den Kader. Zusätzlich wird mit Rafael Dudek im Sommer noch ein neuer Torwart-Trainer dazukommen.“

Die Bochumer haben nun eine Englische Woche mit zwei Heimspielen vor sich. Am Donnerstag kommt der BV Westfalia Wickede (14. April, 19 Uhr) und am Ostermontag (18. April, 18 Uhr) der SV Wacker Obercastrop an die Hordeler Heide. „Wickede ist immer eine Wundertüte, wir müssen in jedem Spiel 100 Prozent geben und das geht als erstes über Einstellung und Mentalität. Obercastrop ist ein schwerer und spielstarker Gegner, das wird ein ganz schönes Brett“, blickt der Hordel-Manager auf die kommenden Aufgaben.