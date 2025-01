Rot-Weiß Oberhausen triumphiert beim MSV Duisburg. So feierten Fans und Mannschaft den Derbysieg beim Spitzenreiter.

Im Bauch der Duisburg Arena lief die Pressekonferenz, während aus der Gästekabine laute Musik herüberschwappte. In der Kabine feierten die Spieler von Rot-Weiß Oberhausen ausgelassen den 2:0-Sieg beim MSV Duisburg.

Natürlich durften dabei auch die üblichen Derbysieger-Rufe nicht fehlen. Die gab es zuvor auch von den 3.000 mitgereisten RWO-Anhängern als Dankeschön für ihre Mannschaft. Die Fans hatten mit ihrer unermüdlichen Unterstützung über 90 Minuten hinweg ihren Anteil zum Sieg beim Nachbarn vor 27.117 Zuschauern beigetragen.

"Hut ab an die Fans, das war richtig, richtig geil. Auch, wie sie uns danach nochmal gefeiert haben", sagte Piere Fassnacht. Der Torschütze zum 2:0 legte nach: "Wenn man auch sieht, was so ein Derbysieg in den einzelnen Leuten auslöst, das ist schon echt geil."

Auch Trainer Sebastian Gunkel dachte nach dem Spiel auf der Pressekonferenz an die RWO-Anhänger. "Mich freut es für die Fans, das wir den Derbysieg hier holen konnten. Das ist alles andere als einfach", erklärte Gunkel. Er habe zwar schon einige Derbys in seiner Karriere hinter sich, aber sie bleiben auch für ihn etwas Besonderes. "Das sind die tollsten Spiele, weil die Freude einfach viel größer ist. Man weiß ja, was danach auf der Arbeit oder in der Schule los ist. Und wenn wir da mit einem positiven Ergebnis dazu beitragen können, dann freut mich das sehr."





"Hier regiert der RWO" skandierten die Fans. Alle Spieler und Verantwortlichen bemühten sich allerdings, den Ball flach zu halten. Dennoch: Nach dem Sieg bei den Zebras ist die Tür zum Aufstieg nicht mehr nur ein Spalt auf, wie Vortsandschef Marcus Uhlig in der Vorwoche betonte, sondern Oberhausen hat jetzt einen Fuß in der Tür.

Ob es am Ende für den Aufstieg reicht oder nicht, wird man sehen. Aber eins haben die Kleeblätter geschafft: Sie haben ihre Fans stolz gemacht und ihnen einen wunderschönen Abend bereitet. Die 15 Kilometer zurück nach Oberhausen wurden zum Triumphzug. Ganz Oberhausen war am Freitagabend stolz auf seinen RWO.