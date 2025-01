Türkspor Dortmund macht sich am späten Mittwochabend (15. Januar) auf dem Weg in die Türkei. Das Ziel: Antalya. Der Grund: Trainingslager.

Türkspor Dortmund will nach einer desaströsen Regionalliga-West-Hinrunde mit nur sieben Punkten in der Restserie noch einmal angreifen und nichts unversucht lassen.

Nach dem Hallentitel bei der Dortmunder Stadtmeisterschaft gibt es für die Mannschaft nun eine kleine Belohnung. Ab Mittwochabend (15. Januar) begibt sich das Regionalliga-West-Schlusslicht in die Türkei. In Antalya wird Neu-Trainer Max Borchmann seine Schützlinge dann bis Sonntag (19. Januar) schwitzen lassen, um top vorbereitet in das erste Spiel des Jahres gegen den MSV Duisburg (26. Januar) zu gehen.

"Aktuell geht aufgrund der Minusgerade kaum etwas hier vor Ort. Wir freuen uns, dass wir mithilfe einiger Sponsoren und Gönner dieses Trainingslager organisieren können. So kann der Trainer unter perfekten Bedingungen arbeiten und die Spieler auch noch besser kennenlernen", erklärt Bülent Kara, Türkspor-Teammanager.

Einige Spieler, die keine sportliche Rolle mehr spielen, werden aber nicht mit im Flieger sitzen. Das gilt nicht für Ex-Profi Selim Gündüz. Am Montag hieß es noch, dass der 30-Jährige nicht dabei ist. Am Dienstag dann die Wende. "Selim fliegt mit. Er kann sich in der Türkei zeigen. Er war vier Monate raus. Jetzt ist er wieder fit", erklärt Kara.

Gündüz: "Ich habe lange genug pausiert. Ich bin richtig heiß und freue mich auf jede Trainingseinheit. Ich will in der Rückrunde viele Spiele bestreiten und der Mannschaft helfen. Wir werden alles geben, um den Abstieg doch noch zu verhindern."

Ein Spieler, der auch dabei sein wird, ist Maurice Haar. Der 29-jährige Defensivspezialist, der in der Hinrunde noch zu den wichtigsten Spielern im Türkspor-Kader gehörte, sollte sportlich keine Rolle mehr spielen.

Haar meinte am Dienstag (14. Januar) gegenüber RevierSport: "Mir wurde mitgeteilt, dass ich nicht ins Trainingslager fliege. Das war für mich sehr überraschend. Aber jetzt hat sich das Blatt gewendet und ich bin doch dabei. Ich freue mich natürlich sehr darüber."