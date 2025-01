Bei Fortuna Köln hat sich im ersten Test des Jahres ein Spieler offenbar schwer verletzt. Gute Nachrichten gab es von einem Stürmer.

Nach der kurzen Winterpause ist Fortuna Köln inzwischen in die Vorbereitung auf die Restserie in der Regionalliga West gestartet. Am Mittwochabend testete der Tabellenzweite gegen den TSV Meerbusch. Einen gelungenen Abend erlebten die Südstädter nicht beim Klub aus der Oberliga Niederrhein.

Und das lag nicht etwa am Endergebnis von 0:0. Vielmehr überschattete eine schwere Verletzung das Testspiel. Bereits in der Anfangsphase traf es Salim Hadouchi. Eine genaue Diagnose lag am Donnerstagmittag noch nicht vor. Dem 18 Jahre alten Talent droht laut Vereinsgaben allerdings ein langfristiger Ausfall.

"Natürlich überschattet die schwere Verletzung von Salim Hadouchi das Spiel, die Spielleistung und das Ergebnis. Wir drücken Salim fest die Daumen und wünschen ihm eine schnelle Genesung", sagte Trainer Matthias Mink anschließend gegenüber Vereinsmedien. Zum Spiel wollte er sich aufgrund des Vorfalls nicht äußern.

Hadouchi hatte im Sommer einen Profivertrag bei der Fortuna unterzeichnet. Der Offensivmann pendelte in der Hinserie zwischen erster und zweiter Mannschaft, sammelte bereits sieben Kurzeinsätze in der Regionalliga West. Ehe weitere hinzukommen, wird vermutlich etwas Zeit vergehen.

Es gab aber auch positive Nachrichten. Danny Breitfelder stand gegen Meerbusch über 90 Minuten auf dem Rasen. Der Stürmer fiel ab dem vergangenen Februar mit einer Schambeinentzündung für viele Monate aus. Im Jahresendspurt feierte er sein Comeback und wurde mit Kurzeinsätzen herangeführt.

"Für mich persönlich war es gut, dass ich mal wieder 90 Minuten spielen durfte, das war schon sehr, sehr lange her. Es ist wichtig für mich, dass ich wieder in den Rhythmus komme und Spielpraxis sammeln kann", sagte Breitfelder, der gegen Meerbusch nach 19 Minuten den Innenpfosten traf und die beste Chance vergab, nach dem Test.

Bevor das Mink-Team am 18. Januar gegen den SV Rödinghausen in die Restserie startet und den Sechs-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter MSV Duisburg aufholen will (bei einem Spiel weniger), steht noch ein zweites Testspiel an: am Samstag bei der U23 von Borussia Dortmund (14 Uhr).