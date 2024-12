Koray Dag verlässt den Regionalligisten Türkspor Dortmund. In der türkischen 3. Liga trifft er auf viele ehemalige Spieler aus Deutschland.

In der Aufstiegssaison von Türkspor Dortmund war Koray Dag einer der Schlüsselspieler beim damaligen Oberligisten. Nun wird der 21-Jährige den West-Regionalligisten allerdings verlassen. Ihn zieht es in die Türkei zum Drittligisten Altinordu FK.

Nachdem er in der vergangenen Saison in 33 Ligaspielen noch elf Tore und elf Vorlagen sammeln konnte, kam er durch eine Verletzung in der Regionalliga West in der laufenden Spielzeit nie so richtig in Schwung. In acht Spielen gelang ihm aber immerhin ein Treffer. Nun will er in der Türkei den nächsten Schritt machen. „Ich freue mich auf meine Aufgabe und hoffe, dass ich richtig einschlagen werde“, erklärte Dag gegenüber „FuPa Westfalen“.

Der Mittelstürmer durchlief die Jugendarbeit von Borussia Dortmund, des VfL Bochum und des SC Paderborn. Von dort wechselte er zum Drittligisten SC Verl, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Ein Spiel in der 3. Liga steht da zu Buche.

Altinordu FK steht derzeit auf dem dritten Tabellenplatz der dritten türkischen Liga – und hat bereits eine ganze Reihe Spieler in seinem Kader, die in Deutschland mal Oberliga- oder Regionalliga-Luft geschnuppert hatten.

Zu dieser Saison verpflichtete der Klub unter anderem Yusuf Örnek vom SV Lippstadt, Hüseyin Bulut vom Wuppertaler SV, Bahattin Karahan und Emre Aydinel vom SC Wiedenbrück. Mit Ali Cirak steht bereits ein ehemaliger Teamkollege von Dag im Aufgebot des Vereins. Schon zur vergangenen Saison zog es Kaniwar Uzun vom TuS Bövinghausen in die Türkei.

Trainer stand mit MSV Duisburg im DFB-Pokal-Finale

Trainiert wird der Klub vom gebürtigen Düsseldorfer Olcay Sahan, der unter anderem zwischen 2008 und 2011 73 Spiele für den MSV Duisburg absolvierte und mit den Meiderichern 2011 das DFB-Pokalfinale erreichte. Danach lief er noch ein Jahr beim 1. FC Kaiserslautern in der Bundesliga auf. Dort gelang ihm sogar ein Treffer gegen Borussia Dortmund.

Seine größten Erfolge feierte er in der Türkei mit Besiktas Istanbul, mit denen er 2016 Meister wurde. Seine aktive Karriere beendete der 37-Jährige erst vor kurzem. Seit der Saison 2023/24 ist er Trainer von Altinordu FK – und soll nun auch Koray Dag in seiner Entwicklung betreuen.