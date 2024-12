"Transfermarkt.de" hat der Regionalliga West neue Marktwerte verpasst und siehe da: Der MSV Duisburg muss trotz der Wintermeisterschaft Einbußen hinnehmen.

Eigentlich ist die Lage in der Regionalliga West klar: Der MSV Duisburg marschiert vornweg - und das mit beachtlichem Vorsprung. Sechs Zähler liegen die Zebras vor Fortuna Köln, die allerdings noch ihr Nachholspiel gegen den SV Rödinghausen am Samstag, 18. Januar, 14 Uhr, in der Hinterhand haben.

Einen Platz dahinter liegen auch noch die Sportfreunde Lotte in Lauerstellung. Wer hätte gedacht, dass der radikale Sommer-Umbruch im Team von Trainer Fabian Lübbers so gut fruchtet? Jetzt haben auch die Marktwert-Experten von "transfermarkt.de" ihre Bewertungen nach oben korrigiert.

Nach dem jüngsten Update wird der Kader der Sportfreunde Lotte mit einem Wert von 1,9 Millionen Euro taxiert - nach zuvor 920.000 Euro. Und doch fehlen immernoch über eine Million zum Marktwert- und Ligaprimus MSV Duisburg. Der Kader der Zebras ist auch nach einer Abwertung von insgesamt 230.000 Euro noch 3,33 Millionen Euro wert - Ligaspitze.

Wertvollste Spieler der Liga bleiben die beiden Talente Winsley Boteli (Borussia Mönchengladbach II) und Maximilian Schmid (1. FC Köln II), deren Marktwerte unverändert bei 500.000 Euro liegen. Die wertvollsten Spieler, die nicht bei einer Zweitvertretung unter Vertrag stehen, sind Rödinghausens Paterson Chao und Eintracht Hohkeppels Pius Krätschmer, die je 200.000 Euro wert sind.

Beide mussten allerdings Einbußen hinnehmen. Chao verlor 50.000 Euro, Krätschmer gar 150.000 Euro. Leidensgenosse ist dahingehend Luis Hartwig. Der Marktwert des Sturmtalents aus den Reihen des MSV Duisburg hat sich auf 150.000 Euro halbiert - von zuvor 300.000 Euro.

Hartwig hat sich dem MSV erst im Sommer vom belgischen Zweitligisten KV Oostende angeschlossen. Doch es läuft noch nicht für den 22-jährigen Mittelstürmer, der aus dem wenige Kilometer entfernten Witten stammt. Nur ein Startelfeinsatz bei 133 Minuten Spielzeit in der Regionalliga West dürften seinen Ansprüchen nicht genügen. In sieben Einsätzen steht eine Vorlage zu Buche.

Im Niederrheinpokal durfte er zudem zweimal von Beginn an ran und lieferte ein Tor und eine Vorlage.