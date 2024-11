Der KFC Uerdingen empfängt am Samstag (23. November, 14 Uhr) den MSV Duisburg. KFC-Trainer Rene Lewejohann spricht vor diesem Westschlager von einem "Vergnügen".

Der KFC Uerdingen gegen den MSV Duisburg: Dieses Duell elektrisiert beide Fanlager. Schließlich grenzen die Städte aneinander. Ein Derby.

Mit 10.000 Zuschauern wird die Grotenburg, die aktuell nicht mehr Besucher begrüßen darf, erstmals wieder ausverkauft sein.

"Wir haben ja schon einige Kracher in der Burg erlebt. Aber das Derby gegen den MSV ist natürlich noch einmal etwas Besonderes", betont Rene Lewejohann.

Auch wenn seine Mannschaft nach dem Drei-Punkte-Abzug aus dem Wuppertal-Spiel aktuell nur noch bei 17 Punkten liegt und der MSV als Tabellenführer 36 Zähler auf dem Konto hat, spricht der angehende A-Lizenzinhaber Lewejohann von einem "Topspiel".

Warum? "Wenn man auf die Tabelle schaut, dann ist das kein Topspiel. Wenn man aber auf die Leistungen der beiden Mannschaften schaut, dann ist das für mich ein Topspiel. Hinzu kommt, dass da zwei Klubs aufeinandertreffen, die eine unheimliche Wucht haben. Beide Fanlager sind leiderprobt und hätten es verdient zumindest eine Liga höher zu spielen. Das ist ein Spiel, wo ich mir die Frage stelle: 'Fußballherz, was willst du mehr?' Ich glaube, dass dieses Spiel bundesweit für Furore sorgen wird", erklärt der 40-Jährige.

Lewejohann bescheinigt sowohl seiner Mannschaft als auch der des MSV eine bislang "super Hinrunde". Aber auch er wird wissen, dass sein Team aktuell abstiegsgefährdet ist und die Duisburger auf dem Weg zurück in die 3. Liga sind. Und das kommt nicht von ungefähr.

"Den MSV macht es stark, dass man nicht Schönwetter-Fußball spielen muss, um erfolgreich zu sein. Sie haben auch dreckige und Last-Minute-Siege eingefahren und werden von Fans getragen - ähnlich ist es bei uns. Auch wir haben Top-Teams wie Oberhausen, Fortuna Köln oder Gladbach II das Leben schwer gemacht. Jetzt wollen wir uns auch für unser großes Engagement mit Punkten belohnen", betont Lewejohann.

10.000 Zuschauer in der Grotenburg: auch für Lewejohann wird das bisher das größte Spiel als Trainer sein. Er gibt preis: "Vor nicht allzu langer Zeit habe ich mit Patrick Weiser noch amerikanische Talente auf Schalke trainiert und da waren dann 50 Eltern vor Ort. Es ist auch nicht lange her, als ich auf einem Schrottplatz den ganzen Schrott sortieren musste, um meine Familie am Kacken zu halten. Aber ich habe auch bei dieser harten Maloche nie den Glauben an mich selbst verloren. Mental hat es mich noch stärker gemacht. Jetzt habe ich das Vergnügen, um da unten an der Seitenlinie meine Mannschaft zu dirigieren - und 10.000 Menschen sind im Stadion. Einfach nur geil!"