Der KFC Uerdingen bereitet sich aktuell auf das Westderby gegen den MSV Duisburg vor. Wir haben vor dem Spiel am Samstag - 23. November, 14 Uhr - mit der Nummer eins gesprochen.

17 Punkte nach 15 Spielen: Wenn man diese Ausbeute liest, dann ist das mit Sicherheit keine so gute Statistik. Aber: Diese Zahlen gehören zum KFC Uerdingen. Und diese gilt es genauestens unter die Lupe zu nehmen.

Seit Spieltag eins, eigentlich schon seit der Vorbereitung, sorgte der KFC Uerdingen nahezu wöchentlich für Negativ-Schlagzeilen. Auf der Chefetage gab und gibt es immer noch einen Machtkampf. Dieser geht natürlich auch nicht an der sportlichen Abteilung spurlos vorbei.

Aufgrund dieser Missstände und dem Drei-Punkte-Abzug am grünen Tisch nach dem Sieg beim Wuppertaler SV, können die bisherigen 17 Zähler von der Mannschaft von Trainer Rene Lewejohann als Erfolg angesehen werden.

Das betont auch Ron Meyer, Torwart des KFC Uerdingen, vor dem Westschlager gegen den MSV Duisburg (Samstag, 23. November, 14 Uhr).

"Zur bisherigen Saison kann man dem gesamten Team einfach nur ein Kompliment machen. Alle ziehen mit und wir sind als Einheit wirklich super zusammen gewachsen", erklärt Meyer gegenüber RevierSport.

Gegen Gladbach, Oberhausen und Köln haben wir jeweils 0:1 verloren und Lehrgeld bezahlt, aber diesmal wollen wir es gegen eine Spitzenmannschaft besser machen und das Derby vor dieser Kulisse natürlich nicht nur genießen, sondern auch gewinnen! Ron Meyer

Auch dem 1,90 Meter großen Keeper ist es zu verdanken, dass die Krefelder mit 22 Gegentoren eine der besten neun Abwehrreigen der Regionalliga West stellen. Meyer lobt aber lieber die Mannschaft. "Ich denke, dass wir bislang eine Hinrunde spielen, die kein Außenstehender von uns erwartet hat. Mit einem Ticken mehr Spielglück hätten wir noch mehr herausholen können.

Dass es zeitweise chaotisch im Verein zuging, gibt auch Meyer, der im Sommer 2024 vom FC Wegberg-Beeck an die Grotenburg wechselte, zu. Der 26-Jährige erzählt: "Die ersten Spieltage mussten wir uns als Mannschaft noch etwas kennenlernen und finden, aber seitdem spielt jeder für jeden und haut seine komplette Leidenschaft rein. Und wenn man das sieht, dann merkt man auch, dass die Widrigkeiten natürlich registriert werden. Aber am Spieltag spielen diese absolut keine Rolle und dort wird alles ausgeblendet."

Er betont auch: "Das klappt mit Sicherheit nicht in jedem Verein und mit allen Spielern, aber wir können von Glück sprechen, dass diese Charaktere in der Mannschaft sind. Wir können unsere Fans immer nur mit Leistung glücklich machen. Auf alles andere haben wir keinen Einfluss."

Dass der Drei-Punkte-Abzug der Mannschaft weh getan hat, liegt auf der Hand. Aber auch Meyer weiß, dass die Regeln eben gegen den KFC sprachen und das Urteil des Sportgerichts nachzuvollziehen ist. Das Ziel Klassenerhalt bleibt weiterhin bestehen und ist auch in dieser Verfassung sehr realistisch.

Vielleicht können die Lewejohann-Schützlinge vor 10.000 Zuschauern in der Grotenburg auch gegen Spitzenreiter MSV Duisburg eine Überraschung landen.

Meyer: "Das Spiel gegen Duisburg werden wir genau so angehen wie die Partien zuvor auch. Gegen Gladbach, Oberhausen und Köln haben wir jeweils 0:1 verloren und Lehrgeld bezahlt, aber diesmal wollen wir es gegen eine Spitzenmannschaft besser machen und das Derby vor dieser Kulisse natürlich nicht nur genießen, sondern auch gewinnen!"

Im Spiel gegen den Ligaprimus wird es mit Sicherheit wieder auf die Paraden des KFC-Keepers ankommen. Er warnt schon einmal die Zebras: " Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, hat es jede Mannschaft schwer gegen uns zu punkten."

Durch seine beständig guten Leistungen hat sich der ehemalige Viktoria-Köln-Schlussmann in den Fokus gespielt. Sein Vertrag läuft nach der Saison aus. Was dann passiert, weiß Meyer zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Doch aus seinem Ehrgeiz macht er kein Geheimnis: "Ich persönlich freue mich natürlich darüber, dass ich der Mannschaft momentan des Öfteren helfen konnte. Aber das funktioniert auch nur, weil ich das vollste Vertrauen des Trainerteams spüre. Zu was diese Leistungen dann im Endeffekt reichen, liegt nicht in meiner Hand. Klar: Auch ich will so weit nach oben kommen, wie es nur geht. Deshalb hat man schließlich angefangen Fußball zu spielen."