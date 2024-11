Der SV Rödinghausen lässt nicht locker und bleibt weiter an der Tabellenspitze dran. Nach 15 Spieltagen beträgt der Rückstand sechs Zähler auf Rang eins.

Viertes Spiel und die Punkte acht bis zehn: Es läuft rund beim SV Rödinghausen. Nach den Erfolgen gegen Gütersloh und Türkspor Dortmund sowie dem Remis in Oberhausen folgte nun ein 2:0-Erfolg über Eintracht Hohkeppel.

"Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die in den letzten Spielen gewonnen hat. Sie sind mit einer breiten Brust zu uns gekommen. Sie haben auch eine gewisse Erfahrung im Kader. Es war wichtig, dass wir ein frühes Tor geschossen haben. Danach plätscherte das Spiel etwas dahin. In der zweiten Halbzeit war das dann wieder besser. Nach dem 2:0 war Spiel dann auch gegessen. Für uns war es wichtig, dass wir weiter dranbleiben. Mit drei Siegen und einem Remis aus den letzten Wochen sind wir zufrieden", bilanzierte SVR-Coach Farat Toku, für dessen Team es am Sonntag (24. November, 18.30 Uhr) beim SC Paderborn II weitergeht.

Derweil musste Aufsteiger Hohkeppel nach zuletzt zwei Siegen gegen Wiedenbrück und Schalke II wieder eine Niederlage einstecken.

Trainer Iraklis Metaxas meinte: "Glückwunsch an Farat Toku und den SV Rödinghausen. Ich kriege immer so einen Zettel mit den Chancen. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber insgesamt ist der Rödinghauser Sieg verdient. Wir haben 20 bis 30 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Das verzeiht solch ein Spiel dann auch nicht, wenn du solange brauchst. Hinzu kommt unsere schlechte Chancenverwertung. Das alles zusammen führt dann zu einem verdienten 2:0 für Rödinghausen."

Für Hohkeppel geht es am Samstag (23. November, 14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt weiter.

Die Statistik zum Spiel

SV Rödinghausen: Harsman - Wolff, Hippe, Tia, Horn (88. Bajric), Ndure, Hober (79. Rohlfing), Chato, Kurzen (89. Riemer), Adetula (65. Kuhlmann), Seaton (79. Fesenmeyer)

SV Eintracht Hohkeppel: Jackmuth - Mimini, Löbe, Ekallé, Hoffmann, Durgun, Krätschmer, Tokac (84. Pesch), Wirtz, Owusu (46. Gardawski) (62. Tuncer), Vunguidica (75. Özden)

Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop)

Tore: 1:0 Patrick Kurzen (6.), 2:0 Michael Seaton (77.)

Zuschauer: 625