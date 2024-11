Im neunten Heimspiel der laufenden Saison erwischte es die U23 von Borussia Mönchengladbach nun doch.

Die Sportfreunde Lotte sind die erste Mannschaft, die der U23 von Borussia Mönchengladbach die erste Heimniederlage der Saison 2024/2025 beifügen konnte. Der Aufsteiger gewann vor rund 400 Zuschauern im Grenzlandstadion mit 2:1.

"Es war ein sehr intensives Spiel gegen eine sehr, sehr gute Gladbacher Mannschaft. Wir haben es diesmal aber besser als in den letzten Wochen hinbekommen und der Gegner kam wenig zur Entfaltung. Wir waren an diesem Tag sehr griffig und gehen auch verdient in der ersten Halbzeit in Führung", sagte Fabian Lübbers.

Lottes Trainer bilanzierte: "In der zweiten Hälfte hat Gladbach logischerweise mehr gedrückt. Das war eine Phase, in der wir auch leiden mussten. Aber wir machen zum richtigen Zeitpunkt das 2:0 und verpassen dann durch Leon Demaj das 3:0. Am Ende sind wir nicht aufmerksam und kassieren noch das 1:2. Dann gab es diese klassische Schlussphase, in der Gladbach alles nach vorne warf und Laurenz Beckenmeyer uns auch den Sieg festhält. Wir fahren zufrieden uns stolz zurück nach Hause, weil wir auch hier die erste Mannschaft waren, die in Gladbach gewinnen konnte."

Eugen Polanski, Coach der U23 von Mönchengladbach, analysierte die Niederlage wie folgt: "Insgesamt waren wir in der ersten Halbzeit stärker als unser Gegner. Allerdings hat uns die Gier gefehlt, um zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen. Das Gegentor haben wir dann zu einfach bekommen. Da waren wir nicht gut gestaffelt. In den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit hatten wir unsere beste Phase. Nach dem Anschlusstreffer war der Wille und die nötige Gier auf Tore bei den Jungs sichtbar, aber eben jene Attribute haben wir zuvor vermissen lassen. Da wollten wir teilweise zu viel spielerisch lösen, aber das gehört auch zum Lernprozess unserer Mannschaft dazu."

Die Statistik zum Spiel

Borussia Mönchengladbach II: Brüll – Atty (82. Nduka), Foss, Lieder, Korb - Stange, Ampadu (70. Harnafi) – Pesch, Asallari (59. Büyükarslan), Herrmann – Fukuda (70. Boteli)

Sportfreunde Lotte: Beckemeyer – Mensah, Sabah, Thaqi – Wiegel (88. Brodersen), Krasniqi, Elezi (88. Holzweiler), Lübke – Determann (70. Fontein), Nyuydine (70. Thier) – Heider (64. Demaj)

Schiedsrichter: Alexander Ernst (Schwerte)

Tore: 0:1 Heider (43.), 0:2 Sabah (68.), 1:2 Harnafi (90.)

Zuschauer: 398