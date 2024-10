Gino Lettieri, ehemaliger Trainer des MSV Duisburg, steht mittlerweile in Thailand an der Seitenlinie. Und das überaus erfolgreich - er hat seit August nicht mehr verloren.

Muangthong United und Gino Lettieri: Die berufliche Beziehung zwischen dem thailändischen Erstligisten und dem ehemaligen Trainer des MSV Duisburg, die seit Juli 2024 Bestand hat, trägt erste Früchte.

Denn seit der 1:2-Auftaktpleite bei Swat Cat hat sich einiges getan. Genauer gesagt hat die Lettieri-Truppe seither drei Siege gefeiert und drei weitere Unentschieden eingefahren. In der Liga reicht das momentan für Platz sieben.

Auch in der AFC Champions League Two sind die Thailänder noch ungeschlagen. Gegen den malaysischen Vertreter Selangor FC holte Muangthong ein 1:1. Weiter geht es da am Donnerstag, 3. Oktober, mit einem Auswärtsspiel bei dem südkoreanischen Erstligisten Jeonbuk Hyundai Motors.

In Deutschland ist Gino Lettieri vor allem durch seine Engagements beim MSV Duisburg bekannt.

Mit Lettieri stieg der MSV Duisburg 2014/2015 in die 2. Bundesliga auf. Nach insgesamt 59 Pflichtspielen – und nur einem Sieg seit dem Aufstieg - war aber im November 2015 Schluss. Die zweite Amtszeit war ein deutlich erfolgloseres und kürzeres Intermezzo: Lettieri wurde im November 2020 geholt, um den Absturz in die Regionalliga zu verhindern. Nach nur zwei Siegen in zwölf Spielen wurde die Mission seitens der Zebras abgebrochen.

In der Folge heuerte der Italiener zunächst als Co-Trainer bei AEK Athen an, ehe er sich im September 2022 Panevezys anschloss. Lettieri führte den Klub auf Platz drei und damit in die UEFA Conference League. Ein Jahr später folgte dann die Meisterschaft.

Über die ganze Saison hinaus kassierte Panevezys nur eine Niederlage und lediglich 14 Gegentore in 36 Spielen. "Die Auswahl der Spieler war natürlich enorm wichtig, da ich mir mit unserem kleinen Budget von zwei Millionen Euro keine großen Fehler erlauben durfte. Sonst wäre die Meisterschaft wieder einmal an Zalgiris Vilnius gegangen. Der Serienmeister und FC Bayern Litauens", sagte Lettieri damals. Im Mai 2024 war dann Schluss und Lettieri zog nach Thailand weiter.