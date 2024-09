Verteidiger Tim Stappmann ist vor der Saison von Rot-Weiß Oberhausen zum KFC Uerdingen gewechselt. Das Duell gegen die ehemaligen Mitspieler war für ihn "ungewohnt und besonders".

Der KFC Uerdingen hat zum Start dieser Saison bereits bewiesen, dass er als Aufsteiger in der Regionalliga West bestehen kann. Doch so ganz rund läuft es für den Traditionsklub noch nicht, eher gesagt ist das Glück noch nicht auf Seiten der Krefelder. Ein Spiel auf Augenhöhe gegen Rot-Weiß Oberhausen ging nur durch einen Strafstoß-Treffer nach Handspiel mit 0:1 verloren.

„Es ist natürlich immer bitter, wenn Spiele durch Nuancen gegen einen selbst entschieden werden. Meiner Meinung nach wäre in der Situation ein bisschen Fingerspitzengefühl vom Schiedsrichter gefragt gewesen. Das war keine Aktion mit einem klaren Handspiel, sondern eine normale Bewegung“, ärgerte sich KFC-Kapitän Tim Stappmann im Anschluss an den Flutlicht-Kracher.

Die Gastgeber verkauften sich gegen den derzeitigen Regionalliga-Tabellenführer teuer und konnten über weite Strecken mit dem Favoriten mithalten. Offensiv hat zwar nicht viel zusammengepasst, dennoch war der Wille da. „Das war ein klassisches 0:0-Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Man konnte sehen, dass wir gebrannt haben und es keinen gab, der nicht alles auf dem Platz gelassen hat“, resümierte Stappmann und appelierte an die Teamkollegen den Einsatz beizubehalten: "Ich muss ein großes Lob aussprechen. Genau daran müssen wir jetzt anknüpfen und weitermachen.“

Für den 25-jährigen Innenverteidiger hatte das Derby zweier Traditionsvereine eine tiefere Bedeutung. Erst im Sommer dieses Jahres wechselte er nach insgesamt vier Jahren und 92 Pflichtspiel-Einsätzen bei den Kleeblättern nach Uerdingen. Zwischendrin verbrachte Stappmann ein Jahr beim Zweitliga-Klub 1. FC Magdeburg. Nun trug er das Kleeblatt nach dieser Zeit erstmals nicht auf der Brust, sondern der gegenüberstehende Gegner.





„Für mich war es natürlich ein besonderes Spiel gegen den Ex-Verein, zu dem ich auch noch gute Kontakte pflege. Es ist ungewohnt, weil es noch gar nicht so lange her ist, dass ich die Farben selbst getragen habe. Alles in allem spielt das auf dem Platz dann aber keine Rolle mehr. Das blendet man aus und will einfach das Spiel gewinnen. Trotzdem war es schön, einen Teil der ehemaligen Kollegen wiederzusehen, aber umso bitterer, dass man ausgerechnet gegen sie verliert.“

Doch auch zu der Grotenburg hat Stappmann eine Verbindung. Der Defensivstratege kommt gebürtig aus Krefeld, ging dort seine ersten Schritte im Fußball. Inzwischen hat sich der Kreis geschlossen, er läuft für den größten Klub seiner Heimatstadt auf - und das sogar als Mannschaftskapitän. „Eine neue Rolle, die ich beim KFC annehme. Mir wird von allen Seiten viel Wertschätzung entgegengebracht“, erzählte der Verteidiger.

In Uerdingen habe es auf Anhieb gepasst: „Das fühlt sich nach dem richtigen Schritt an, ich brauchte kaum Eingewöhnungszeit. Wenn ich auf die Tribüne gucke, dann sehe ich ganz viele bekannte Gesichter, Freunde, Familie. Gegen RWO waren allein 15 Leute von mir da. Es tut natürlich gut, wieder in der Heimat zu spielen. Noch schöner wäre es, wenn wir in den nächsten Wochen dann auch weitere Erfolge feiern dürfen.“