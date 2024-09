Türkspor Dortmund hat kurz vor dem Ende des Sommer-Transferfensters in der vergangenen Woche noch einige neue Spieler präsentiert. So auch Selim Gündüz.

Wenn ein neuer Spieler zu einem Klub kommt, dann ist es mittlerweile nahezu ein Ritual, dass der Neue bei einem Mannschaftsabend etwas vorführen muss.

Bei Türkspor Dortmund war das Gesangstalent gefragt. Und für Selim Gündüz war diese Aufgabe wie ein Sechser im Lotto. Er verzauberte seine Mannschaftskollegen mit der Performance des Songs "Goodbye my Lover" von James Blunt.

Das Video, das die Kollegen ins Netz stellten, ist viral gegangen. Mehrere hunderttausend Klicks generierte das Video - hier auf Instagram - auf den verschiedensten Social-Media-Plattformen.

Gegenüber RevierSport meinte der 30-Jährige: "Ich habe kein Problem damit etwas zu singen. Ich mache das gerne und stehe auch manchmal unter der Dusche und singe. Das machte mir schon immer Spaß. Und, ja: die Stimme scheint nicht so schlecht zu sein. Mal schauen, ob ich damit noch etwas Geld verdienen kann (lacht). Ich bin auf jeden Fall für alle Angebote offen."

Priorität genießt bei Gündüz aber natürlich der Fußball. Beim Tabellenletzten der Regionalliga West hat er in den nächsten Wochen einiges vor, wie er schon bei seiner Vertragsunterschrift betonte: "Hier wird unter Sebastian Tyrala ein geiler und attraktiver Fußball gespielt. Damit haben viele Mannschaften in der Liga ihre Probleme. Die Ergebnisse werden auf Strecke folgen! Ich bin stolz, ein Teil dieser Türkspor-Familie zu sein. Ich habe einiges vor und bin nicht zu diesem Verein gewechselt, um Urlaub zu machen. Ich will auf und neben dem Platz vorangehen und eine Vorbildfunktion übernehmen. Mein Dank geht auch an Tuna Kayabasi, der seit Wochen darum gekämpft hat, dass mein Wechsel klappt."

Selim Gündüz war in Aachen und Bochum Publikumsliebling

In der Saison 2021/2022 bestritt Selim Gündüz 16 Spiele für Alemannia Aachen und wurde innerhalb weniger Monate zum absoluten Publikumsliebling am Tivoli. Das war er bereits beim VfL Bochum. Für den VfL absolvierte er 53 Einsätze in der 2. Bundesliga. Weitere Stationen des gebürtigen Siegeners waren KFC Uerdingen, SV Darmstadt 98 und Hallescher FC.