Nach nur drei Spielen in der neuen Saison ist Schluss: Der SV Meppen trennt sich von Trainer Adrian Alipour. Der Nachfolger kommt aus den eigenen Reihen.

Drei Spiele, kein Sieg und zuletzt ein 0:0 gegen den SV Drochtersen/Assel: Die Gemengelage, in der sich der SV Meppen in der Frühphase der Regionalliga Nord befindet, wurde Trainer Adrian Alipour zum Verhängnis. Am Montag, 12. August, verkündete der SVM die Trennung von seinem bisherigen Chefcoach.

"Wir bedanken uns bei Adrian Alipour für die knapp einjährige Zusammenarbeit. Er hat gute Ergebnisse in der vergangenen Saison eingefahren und hat einen großen Beitrag zum Erfolg im NFV-Pokal sowie dem Erreichen des DFB-Pokals geleistet. Die sportliche Entwicklung ist aktuell allerdings sehr gefährdet. Deswegen mussten wir als Verein handeln und haben die Entscheidung getroffen, Adrian Alipour von seinem Amt als Trainer zu entbinden", sagte David Vrzogic, Sportlicher Leiter des SV Meppen.

Am Ende durchaus harte Worte, nach denen die Entlassung Alipours aber wohl alternativlos ist. Sein Nachfolger steht derweil schon fest: Lucas Beniermann, bisheriger U17-Trainer, rückt als Chefcoach der ersten Mannschaft nach.

"Wir freuen uns, mit Lucas Beniermann eine interne Lösung für den Verein gefunden zu haben. Lucas ist ein sehr talentierter, junger Trainer, der den Großteil der Mannschaft kennt. Er hat sämtliche Jugendmannschaften hier im Verein nach vorne gebracht. Wir sind sehr davon überzeugt, dass wir mit ihm einen erfolgreichen Weg einschlagen werden. Wir sprechen ihm unser volles Vertrauen aus", sagte Vrzogic.

Der 34-Jährige stammt gebürtig aus Nordhorn, nahe Meppen. "Ich freue mich riesig auf die Aufgabe. Ich bedanke mich bei der Sportlichen Leitung und dem Vorstand für die Chance und das entgegengebrachte Vertrauen. Für mich geht es um die Entwicklung der Spieler und den Erfolg der Mannschaft. Ich will den Weg, der hier eingeschlagen wurde, weiterverfolgen und eine positive Zukunft für den SV Meppen und die Region gestalten."

Für Alipour dagegen ist nach etwas weniger als einem Jahr in Meppen schon wieder Schluss. In NRW ist der 45-Jährige durch seine Trainerstationen beim ambitionierten Oberligisten ASC 09 Dortmund (2016 bis 2018) und beim Regionalligisten Wuppertaler SV (2018 bis 2019) bekannt.