Vor dem Regionalliga-Derby zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem MSV Duisburg hat der Gastgeber eine Warnung an die Gästefans abgegeben. Hier sind die letzten Fan-Infos vor dem Spiel.

Am Samstag (14.00 Uhr, RS-Liveticker) startet endlich das mit großer Spannung erwartete Regionalliga-Derby zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem MSV Duisburg im Stadion Niederrhein. Wir haben die letzten Faninfos.

Mit 13.000 abgesetzten Tickets ist das Stadion Niederrhein bereits fast ausverkauft. Aber eben nur fast. Für die Blöcke 1 und 4 in der Emscher-Kurve gibt es im Online-Shop (Stand Freitagabend) noch Stehplatz-Tickets zum Preis von 12 Euro zu erwerben. Deswegen soll auch am Samstag am Vorplatz vor der Haupttribüne eine Tageskasse öffnen, an denen die letzten Karten verfügbar sind. 14.000 Anhänger sind für das Derby zugelassen.

Die Sitzplätze sind bereits seit Tagen ausverkauft. Der MSV Duisburg hat alle seine verfügbaren 6.000 Tickets verkauft. Das zugeteilte Kontingent für das Derby war schon seit Tagen komplett vergriffen. Es ist daher damit zu rechnen, dass sich weitere MSV-Anhänger Karten für die eigentlich für die Anhänger von Rot-Weiß Oberhausen vorbehaltenen Bereiche gekauft haben. Man kann schon davon ausgehen, dass etwas die Hälfte der Fans im Stadion am Samstag Anhänger der Zebras sein werden.

Und hier hat der Heimverein eine Warnung für alle MSV-Anhänger auf seinen Vereinskanälen veröffentlicht: "Die STOAG-Tribüne gehört zum Heimbereich und ist damit ausschließlich für RWO-Fans geöffnet. Aufgrund des Einlasses, der am Heimbereich stattfindet, wird allen klar ersichtlichen Gästefans in Gästekleidung der Zutritt verweigert und das Ticket verfällt ersatzlos", schreiben die Kleeblätter.

Shuttle-Service vom Bahnhof - Entlastungszug für MSV-Fans

Das Stadion wird wegen des Fanandrangs bereits zwei Stunden vor dem Spiel um 12 Uhr geöffnet. Aufgrund der begrenzten Parkplatzsituation rund um das Stadion Niederrhein empfiehlt Rot-Weiß Oberhausen dringend die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ab 12 Uhr fährt ein Shuttle-Service vom Hauptbahnhof und vom Bahnhof Sterkrade im 15-Minuten-Takt. Der Einstieg vom Hauptbahnhof erfolgt für RWO-Fans am Willy-Brandt-Platz (Haupteingang). Der Einstieg für Gästefans erfolgt ausschließlich am Ausgang Hansastraße (Hinterausgang).

Für die MSV-Fans setzt die Deutsche Bahn einen Entlastungszug ein. Um 11.54 Uhr geht es ab dem Duisburger Hauptbahnhof los. Die Rückfahrt ist um 16.53 Uhr. Eine gute Vierststunde später sind die MSV-Fans bereits wieder in Duisburg. Ob sie oder die RWO-Anhänger dann Grund zu jubeln haben, wird man sehen.